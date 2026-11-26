La sobrerrepresentación de Morena en el Congreso provocó que el PAN quiera bajarse de la elección 2027.

El Partido Acción Nacional (PAN) amenazó con no participar en las próximas elecciones de 2027 y pidió al INE frenar la sobrerrepresentación legislativa de Morena y sus aliados en el Congreso.

El partido opositor cuestionó los criterios utilizados para asignar las diputaciones plurinominales y exigió al Instituto Nacional Electoral revisar las reglas para evitar que se repita un escenario como en 2024.

De acuerdo con el coordinador de la bancada panista en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, en las elecciones de 2024 Morena y aliados obtuvieron alrededor del 54 por ciento de los votos, pero alcanzó el 73 por ciento de los escaños.

Esto representa una diferencia de 19 puntos porcentuales que, desde la perspectiva de Acción Nacional, distorsionó la voluntad de los ciudadanos y permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría calificada para impulsar reformas constitucionales.

Ante este escenario, el PAN pidió al Consejo General del INE actuar con imparcialidad y revisar los criterios de asignación de diputaciones de representación proporcional, con el objetivo de que la integración del Congreso refleje de manera más equilibrada los votos emitidos en las urnas.

¿Por qué el PAN cuestiona la sobrerrepresentación de Morena?

El senador panista Mario Vázquez Robles advirtió que la sobrerrepresentación legislativa no es solamente una disputa entre partidos por obtener más espacios en el Congreso, sino un problema que afecta directamente los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento de la democracia.

El legislador sostuvo que los criterios de asignación de diputaciones han provocado que el voto de los mexicanos no tenga el mismo peso al momento de traducirse en representación legislativa.

En particular, señaló que quienes votaron por los partidos de oposición no cuentan con una representación proporcional a la decisión que expresaron en las urnas, lo que, a su juicio, genera una distorsión en la composición del Poder Legislativo.

Vázquez Robles también advirtió que las consecuencias de esta distribución ya se reflejaron en el país, pues permitió a Morena reunir los votos necesarios para aprobar reformas constitucionales que modificaron profundamente las instituciones mexicanas.

Entre los cambios que mencionó están la reforma al Poder Judicial, las modificaciones al juicio de amparo y la eliminación de organismos autónomos, decisiones que, afirmó, han causado un daño irreparable a México.

Por ello, insistió en que cada voto debe contar y tener un peso real en la integración de la Cámara de Diputados, de manera que la representación de las fuerzas políticas corresponda con la voluntad ciudadana.

¿Qué pide el PAN al INE rumbo a las elecciones de 2027?

Ricardo Anaya manifestó la preocupación de la bancada panista por la decisión que deberá tomar el Consejo General del INE.

El coordinador parlamentario sostuvo que las autoridades electorales deben revisar la interpretación del artículo 54 de la Constitución, que establece las reglas para la integración de la Cámara de Diputados y los límites de sobrerrepresentación.

También Mario Vázquez Robles pidió que el órgano electoral garantice una asignación imparcial de las curules, para evitar que el partido gobernante obtenga una cantidad de espacios legislativos superior a la que le correspondería de acuerdo con los votos recibidos.

La exigencia del PAN es que la composición del Congreso respete los principios de pluralidad y proporcionalidad, así como el derecho de los ciudadanos a tener una representación efectiva.

De acuerdo con los legisladores panistas, si no se corrigen los criterios de asignación, el oficialismo podría mantener una ventaja legislativa que le permita impulsar nuevas reformas constitucionales sin que la representación de la oposición corresponda con el respaldo que recibió en las urnas.

Así, la discusión sobre la sobrerrepresentación se perfila como uno de los temas políticos y electorales rumbo a 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y los partidos volverán a disputar la integración del Congreso.