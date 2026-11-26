A finales de octubre, Taddei presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados para dejar el cargo de consejera presidenta del INE. (Cuartoscuro).

Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) cuestionó la ausencia de una investigación a Guadalupe Taddei, ante la revelación de casos de corrupción bajo su gestión.

“Quieren ahora voltear a otro lado para que Morena no se haga cargo de la irresponsabilidad y el cochinero que dejaron en el INE y quieren imputarnos a otros en otros momentos”, aseguró Jacobo.

Aseguró que está dispuesto a dar las pruebas y evidencias de cómo se hicieron las cosas en sus gestiones y que no tiene ningún problema.

Fue el 26 de octubre cuando Taddei presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados para dejar el cargo de consejera presidenta del INE, luego de polémicas adjudicaciones a un contratista que provocaron la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana. Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”, dijo Taddei en la carta entregada en San Lázaro.

¿Por qué Guadalupe Taddei renunció al INE?

Según información publicada por Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ubica al empresario José Alfredo Hernández Casillas como presunta cabeza de una red de empresas que supuestamente operan como factureras en contratos relacionados con materiales electorales.

La cercanía entre Hernández Casillas y Guadalupe Taddei tienen conflicto de interés, ya que este fue el principal proveedor que tuvo contratos con el INE.

La relación tuvo más atención, cuando en un video de un viaje a París, se muestra al empresario acompañado de Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la funcionaria, en un hotel de la capital francesa.

El caso provocó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que anunció el inicio de una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE.

El órgano fiscalizador dijo que cuenta con elementos e indicios sobre posibles irregularidades en diversas contrataciones, conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.