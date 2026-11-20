Jesús Zambrano, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó al Gobierno de mantener un pacto de impunidad para proteger a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, contra quien aseguró que no existe una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Ni siquiera hay una carpeta abierta de investigación de la Fiscalía General de la República contra la señora Taddei. Absolutamente nada, ni contra Octavio Romero, ni contra Andy López, ni contra Adán Augusto López, ni contra Rubén Rocha Moya, ni contra nadie. Nadie”, señaló en entrevista con Azucena Uresti.

Zambrano sostuvo que esta situación evidencia un presunto acuerdo de protección política que, a su juicio, impide que determinadas figuras rindan cuentas ante la sociedad.

“Es el pacto de impunidad para que les dé la impunidad que tiene como base la impunidad. Se sienten que no deben, no tienen obligación de rendirle cuentas a nadie, de rendirle cuentas a la sociedad”, afirmó.

El exdirigente perredista también cuestionó el discurso del Gobierno sobre la democracia y la participación ciudadana, al considerar que existe una contradicción entre esos planteamientos y la falta de investigaciones contra personajes políticos.

Jesús Zambrano pide que se investigue otras gestiones del INE

Jesús Zambrano manifestó su respaldo a que se investiguen otras gestiones del INE, pero consideró que este argumento es usado para desviar la atención de los señalamientos contra Guadalupe Taddei y el INE.

“Que se investigue. Yo estoy, desde luego, de acuerdo en que se haga eso y en que también se investigue a los que quieren hacer 2006 como una pretensión de desviar la atención por el escándalo del que son responsables ellos, de la Taddei en el INE”, declaró.

Asimismo, pidió que las entrevistas a los distintos actores involucrados sean públicas, con el propósito de que sus testimonios puedan conocerse y contrastarse.

Finalmente, sostuvo que es necesario escuchar a quienes participaron o presenciaron aquellos acontecimientos para determinar qué ocurrió y poner a prueba la versión de que hubo irregularidades.

“Que se conozca, que se escuche, que se vea. Y efectivamente, a ver si se sostiene esta idea que ya se repite como dogma de que hubo un fraude”, concluyó.