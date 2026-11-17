Los funcionarios del INE que renunciaron eran titulares de sus respectivas unidades.

Dos altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) cercanos a la exconsejera presidenta de la institución, Guadalupe Taddei Zavala, señalada de corrupción , presentaron su renuncia este martes 17 de noviembre.

Se trata de Mario Alberto Alejo García, quien fungía como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, y Anahí Silva Tosca, que se desempeñaba como titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

¿Qué sabemos de los dos funcionarios que renunciaron al INE?

Ambos funcionarios, originarios de Tabasco, fueron nombrados por Guadalupe Taddei el 23 de abril de este año. Alejo García fungía asesor del consejero electoral Jorge Montaño y Silva Tosca fue subconsejera jurídica del gobierno de Adán Augusto López en Tabasco.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz , informó que suman 35 renuncias y 18 bajas por finalización de contrato. Indicó que las consejerías electorales continuarán revisando la estructura ejecutiva del Instituto y en breve darán a conocer quiénes estarán al frente de ambas áreas.

Ayer, el INE también designó a cinco encargados de despacho en áreas donde fueron removidos funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei Zavala , algunos de los cuales acudían a eventos organizados del contratista Alfredo Hernández Casillas , a quien la expresidenta del INE favoreció con contratos

Se trata de Juan Gabriel García Ruiz, nombrado encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (Derfe), en sustitución de Alejandro Sosa Durán; Karla Sofía Sandoval Domínguez, nombrada encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), en sustitución de Jorge Egren Moreno Troncoso que es mencionado en los audios filtrados de Alfredo Hernández.

Itzel Aguilar Ambrocio fue nombrada encargada del despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en sustitución de Iliana Araceli Hernández Gómez; Yesenia Flores Arenas, encargada del despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), en sustitución de Yessica Alarcón Góngora.

Por último, el INE también nombró a Ariadna Morales Puente encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), en sustitución de Alejandro Pérez de Acha, uno de los funcionarios que aparece en fotografías de fiestas del proveedor Alfredo Hernández Casillas.