Blanca Cruz explica por qué no defendió el presupuesto del INE ante diputados: ‘No era conveniente’

Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció que el recorte al presupuesto del próximo año es severo, pero consideró que no estaban en condiciones de asistir a la Cámara de Diputados para justificar el monto solicitado.

La funcionaria electoral subrayó que, ante la situación que atraviesan —marcada por el escándalo de presunta corrupción de Guadalupe Taddei— y debido a que no participaron desde el principio en la elaboración del proyecto de presupuesto presentado, “no era conveniente”.

“No estábamos en condiciones de poder asistir porque el presupuesto nosotros no lo integramos solos; se hizo una comisión, esa comisión fue la que trabajó y después se pone a aprobación del consejo general y se envía a la Cámara de Diputados”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Ante este escenario, Blanca Cruz aseguró que analizarán la situación para presentar una redistribución de los recursos que se aprueben y detectar las áreas en las que podrían enfrentar algún riesgo.

¿Cuál es el recorte presupuestal al INE?

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 el lunes 9 de noviembre.

Entre las modificaciones propuestas, los diputados incluyeron un recorte de 6 mil millones de pesos al presupuesto solicitado originalmente por el INE.

Los recursos retirados al instituto se destinarán a programas y otras instituciones públicas: La Escuela es Nuestra, los Centros de Desarrollo Infantil, la Comisión de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Turismo, la Agencia Federal de Aviación Civil, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de las Mujeres.

Merilyn Gómez, diputada de Morena, aseguró que esta medida buscaba acabar con los excesos, lujos y despilfarro de las instituciones, así como obligarlas a adoptar la austeridad republicana.

Elecciones de 2027 con menos presupuesto

El próximo año, el INE tendrá la misión de organizar las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, integrada por 200 legisladores de representación proporcional y 300 de mayoría relativa.

En total, se estima que se elegirán 19 mil cargos en los diferentes procesos electorales a nivel nacional. Entre ellos habrá regidurías, sindicaturas, presidencias municipales y gubernaturas.