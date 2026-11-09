Trabajadores del INE e IMSS bloquean CDMX HOY; empleados de limpia provocan ‘caos’ en la Benito Juárez

Trabajadores del INE e IMSS bloquean CDMX HOY; estas son las calles cerradas. (Foto: @OVIALCDMX)

La Ciudad de México enfrentará al menos tres movilizaciones importantes y afectaciones viales este lunes 9 de noviembre, debido a las protestas de trabajadores de limpia de la alcaldía Benito Juárez, empleados del Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un plantón del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Uno de los principales conflictos se registra en la alcaldía Benito Juárez, donde trabajadores de limpia mantienen bloqueos con aproximadamente 200 camiones recolectores de basura para exigir mejores condiciones laborales.

A estas protestas se suman las movilizaciones de trabajadores del INE y del IMSS, quienes tienen previstas manifestaciones en distintos puntos de la capital para exigir mejoras salariales, respeto a sus derechos laborales y mejores condiciones de trabajo.

Trabajadores de limpia bloquean la Benito Juárez con 200 camiones

Alrededor de 150 trabajadores de limpia de la alcaldía Benito Juárez realizan bloqueos en distintos puntos de la demarcación, utilizando cerca de 200 camiones recolectores de basura para impedir el paso de vehículos.

Los manifestantes exigen mejores condiciones laborales. Entre las vialidades afectadas se encuentran Municipio Libre y avenida Cuauhtémoc, además de otras calles principales de la alcaldía.

Los bloqueos han generado complicaciones para los automovilistas que circulan por la zona, por lo que se recomienda anticipar los traslados y buscar rutas alternas.

IMSS marcha del Centro Médico Siglo XXI al Zócalo

Otra de las movilizaciones programadas para este lunes corresponde a trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes marcharán a las 15:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores, con destino al Zócalo capitalino.

Como parte de las afectaciones relacionadas con las movilizaciones, se reportó un bloqueo en Manuel González, a la altura de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc. Como alternativas viales se recomienda considerar avenida Ricardo Flores Magón y Circuito Interior.

Exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien señalan de presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos sindicales.

También demandan respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos médicos, equipo de calidad, revalorización de sus contratos colectivos y garantías para una jubilación digna.

Entre sus exigencias destaca un incremento salarial del 10 por ciento directo al tabulador, el fin de la precarización laboral y el cese de presuntos actos de intimidación, represalias y acoso sindical y laboral.

Se estima que la movilización reúna a mil personas. Además, no se descarta la llegada de autobuses con manifestantes ni la incorporación de otras organizaciones sindicales y sociales.

Trabajadores del INE protestan en CDMX

Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) también tienen prevista una manifestación frente a las instalaciones del Consejo General del organismo, ubicadas sobre Periférico Sur, en la alcaldía Tlalpan.

La protesta está programada para las 10:30 horas y forma parte de las inconformidades de empleados de al menos 20 estados del país, quienes anunciaron un paro de labores para exigir mejores condiciones de trabajo.

Entre sus principales demandas se encuentra un aumento salarial del 100 por ciento, con el objetivo de alcanzar el equivalente a dos salarios mínimos.

Asimismo, solicitan la sustitución de equipos de cómputo y dispositivos registrales obsoletos, deteriorados o con fallas recurrentes, además de establecer una jornada laboral de lunes a viernes.

Poder Judicial mantiene plantón en San Lázaro

A las protestas de este lunes se suma el plantón de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en su sede de San Lázaro, ubicada en Eduardo Molina número 2, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

La manifestación comenzó el pasado 5 de noviembre y cuenta con un aforo aproximado de 20 personas.

Los trabajadores expresan su rechazo a los mecanismos de evaluación de desempeño laboral que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y cuya entrada en vigor está prevista para diciembre de 2026.