INE tendrá paro en 20 estados este lunes 9 de noviembre: CDMX será uno de los puntos afectados

Trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) de al menos 20 estados estallarán un paro de labores este lunes 8 de noviembre para exigir un aumento salarial del 100 por ciento, horarios de lunes a viernes y renovación de equipo obsoleto.

¿En qué estados cerrarán los módulos del INE?

Trabajadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz entregaron un pliego petitorio a la Junta General Ejecutiva, Consejo General y áreas competentes de INE, mismo que la autoridad indicó que ya se encuentra revisando; no obstante, la movilización ya está confirmada.

¿Qué exigen los trabajadores del INE?

Los inconformes demandan un aumento salarial del 100 por ciento para alcanzar dos salarios mínimos, la sustitución prioritaria de equipos de cómputo y dispositivos registrales obsoletos, deteriorados o con fallas recurrentes, jornada laboral de lunes a viernes, unificación de criterios y programación digna de vacaciones, actualización de viáticos, gastos de campo, traslado y pernoctas, regularización laboral, reconocimiento de antigüedad y fortalecimiento de la estabilidad laboral

Así también exigieron que ninguna persona trabajadora de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) sea objeto de represalias, amenazas, intimidaciones, hostigamiento, cambios injustificados en sus condiciones laborales, afectaciones a sus percepciones económicas o cualquier otra medida perjudicial como consecuencia de expresar libremente sus inconformidades y seguridad operativa en rutas, sedes y atención al público.

En un comunicado publicado el sábado, el INE informó que está trabajando en el análisis y valoración de distintas alternativas para mejorar sus condiciones laborales, “considerando las necesidades identificadas y las posibilidades institucionales y presupuestales”.

La institución enfatizó que existe una voluntad clara de avanzar hacia mejores condiciones laborales, mediante medidas viables, responsables y sostenibles