El día que el ‘R2’ del CJNG cayó en un operativo con Código Rojo y 10 años después fue liberado

Rafael 'N', alias ‘R2’, fue detenido por primera vez en septiembre de 2012 junto con su hermano ‘R1’, durante un operativo militar en Guadalajara; este domingo fue capturado nuevamente en Zapopan. (Semar/Cuartoscuro).

La detención de Rafael “N”, alias ‘R2’, en Zapopan, Jalisco, recuerda al operativo realizado por el Ejército en septiembre de 2012, cuando fue capturado por primera vez junto con su hermano Ramón “N”, ‘R1’, por sus presuntos vínculos con Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta que fue abatido.

En aquella ocasión, el 6 de septiembre de 2012, elementos del Ejército desplegaron dos operaciones en Guadalajara, Jalisco, para detener a presuntos operadores de la organización criminal. Entre los señalados se encontraban los hermanos, identificados entonces como colaboradores cercanos de ‘El Mencho’.

De acuerdo con información publicada por medios de comunicación, el 7 de septiembre de ese año, fuentes castrenses señalaron que habrían sido cuatro las personas detenidas durante los operativos, realizados en las zonas de Providencia y Valle Real.

Al “R1″ y al “R” se les relacionaba entonces con presuntos delitos de secuestro, robo y extorsión en Guadalajara. Las fuentes ministeriales consultadas por el diario también señalaron que ‘El Mencho’ y los hermanos habían roto relaciones con el Cártel de Sinaloa, por lo que ya no contaban con el respaldo de la organización encabezada por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Así fueron los operativos para detener a ‘R1’ y ‘R2’ en Guadalajara

El primer despliegue militar ocurrió antes de las 13:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Nelson 450, en el fraccionamiento Terranova.

En el lugar participaron alrededor de 50 militares, apoyados por cinco camionetas tipo pick up, un camión y dos helicópteros. Un testigo señaló que los cuatro presuntos delincuentes fueron capturados durante esa intervención.

Casi de manera simultánea, las autoridades estatales recibieron información sobre las detenciones y activaron el Código Rojo, un mecanismo de comunicación y coordinación entre corporaciones de seguridad.

La movilización incluyó a policías municipales, estatales y elementos militares, quienes fueron enviados a los accesos de Guadalajara para prevenir posibles ataques criminales, luego de los hechos violentos registrados el 25 de agosto de 2012.

El 19 de noviembre de 2022, el “R1”y el “R2″ fueron absueltos de los cargos por delincuencia organizada que se les imputaba, en una acción que el gobierno federal calificó como un “sabadazo judicial”.

‘R2’ fue detenido nuevamente en Zapopan en 2026

Catorce años después de aquel episodio, Rafael “N”, alias ‘R2’, fue detenido nuevamente en Zapopan, Jalisco, durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades federales.

La captura ocurrió el 8 de noviembre de 2026 y derivó en un enfrentamiento armado en el que el presunto líder criminal resultó herido. Un elemento naval también sufrió lesiones y fue trasladado para recibir atención médica.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la localización de ‘R2’ fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información compartida por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Durante el operativo también fueron detenidas otras 19 personas.

Las autoridades identifican a Rafael “N” como presunto líder de ‘Los Rs’, una célula del CJNG con operaciones en Jalisco y Michoacán. Además, lo señalan por su posible relación con el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

El funcionario federal informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, así como con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.