Doble golpe al crimen: Detienen a presunto jefe del CJNG en Veracruz y líder de red de lavado en CDMX

En el operativo contra Bojun ‘N’ fueron asegurados más de 43 millones de pesos en efectivo. (SSPC).

Autoridades federales detuvieron a dos presuntos operadores de organizaciones criminales en Veracruz y la Ciudad de México: Samuel “N”, alias “El Panda”, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Bojun “N”, identificado como presunto líder de una red de lavado de dinero. En ambos operativos se aseguraron dinero en efectivo, vehículos y otros objetos relacionados con las investigaciones.

La primera detención ocurrió en Coatzacoalcos, Veracruz, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales capturaron a ‘El Panda’.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido es señalado como presunto jefe regional del CJNG, con operaciones en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán. Las autoridades lo relacionan con delitos como secuestro, extorsión, venta de drogas y comercialización ilícita de combustible.

Su captura fue resultado de trabajos de inteligencia naval y seguimiento de sus actividades, realizados en el marco de la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos. Las investigaciones comenzaron en enero de 2026, luego del secuestro de dos empresarios en Cosoleacaque, hecho que permitió identificar las actividades de una organización criminal en el sur de Veracruz.

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron 398 mil pesos en efectivo, un vehículo y teléfonos celulares, entre otros objetos. Además, informaron que, como resultado de la estrategia de seguridad en la región, suman 163 personas detenidas, de las cuales 103 estarían vinculadas con organizaciones delictivas. La afectación económica estimada a estos grupos asciende a 40 millones de pesos.

Detienen a Bojun ‘N’ con más de 43 mdp en CDMX

En un segundo operativo, autoridades federales detuvieron a Bojun “N”, alias ‘El Chino’, señalado como presunto líder de una red de lavado de dinero al servicio de una organización criminal, durante un cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en el lugar fueron asegurados 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, equivalentes a más de 43 millones 700 mil pesos en conjunto.

Además del dinero, los elementos de seguridad encontraron una máquina contadora de billetes, una báscula gramera digital, teléfonos celulares, documentos, credenciales migratorias, dosis de presunta droga, relojes de alta gama, cartuchos y varios vehículos.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones permitieron identificar y vigilar el inmueble, así como reunir datos de prueba que fueron presentados ante un juez de control para obtener la autorización del cateo.

Bojun “N”, de 41 años, es señalado por presuntamente encabezar una estructura financiera relacionada con una organización criminal. Según la información difundida por García Harfuch, también estaría vinculado con actividades de tráfico de personas y extorsión a comerciantes.

Las autoridades indicaron que el detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que determinará su situación jurídica. Las investigaciones continúan para identificar y desmantelar las estructuras financieras de esta organización criminal.