Ya jugamos el nuevo ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ y esto es lo que debes saber (sin spoilers)

¡Hyrule a la vista! Este jueves se estrena el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, considerado por muchos como el mejor videojuego de todos los tiempos gracias a lo revolucionario del título que salió originalmente para Nintendo 64 en 1998.

Este 2026, como parte de la celebración por el 40 aniversario de la franquicia The Legend of Zelda, Nintendo anunció el tan esperado regreso de Ocarina of Time. Sin embargo, no se trata de un remaster, como el que salió en 2011 para la 3DS, sino de un título creado desde cero.

El clásico 'Ocarina of Time' está de vuelta con un remake por el 40 aniversario de Zelda (Foto: EFE).

‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ presenta un Hyrule completamente renovado

Durante el evento de prelanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, organizado por Nintendo Latinoamérica en la Ciudad de México, pudimos jugar una demostración de 20 minutos para conocer la experiencia renovada.

Aunque Ocarina of Time era perfecto para su época y es el juego mejor valorado de la historia en Metacritic (99/100), hay aspectos de calidad de vida que, para un gamer actual, quedaron muy rezagados.

Ni hablar de los gráficos. Para su tiempo, eran una proeza técnica y transmitían la sensación de estar en un mundo vivo y lleno de elementos. Eso cambió con el paso de los años. Hoy, sin demeritar su legado, lucen poligonales y poco atractivos.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Cortesía Nintendo).

Ambos aspectos cambian por completo en el nuevo remake. En cuestión de jugabilidad, los controles están completamente pulidos y acordes a nuestra época: se añadió un botón específico para saltar, ya es posible correr y existen pequeños menús —al estilo de Breath of the Wild y juegos posteriores—. Además, ahora se puede controlar libremente la cámara con el stick derecho, algo imposible en Nintendo 64, que solo contaba con una palanca.

“En la actualidad, contar con dos palancas y poder controlar la cámara libremente es algo normal, y esa es una clara diferencia con el juego original. Precisamente por eso, creo que uno de los mayores desafíos fue encontrar la manera de modernizar los controles mientras conservábamos los puntos fuertes del juego original”, dijo Hidemaro Fujibayashi, productor del juego, en una entrevista de la sección Pregunta al desarrollador de Nintendo.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Cortesía Nintendo).

Estos aspectos vuelven la experiencia mucho más cómoda para cualquier jugador. Para uno experimentado, permiten volver a vivir la aventura que marcó la vida de muchos con las amenidades de nuestra era; para los nuevos, representan una excelente oportunidad para conocer el estado más puro de la ‘saga más legendaria de Nintendo’ y no el mundo abierto de juegos más recientes.

En cuanto a los gráficos, hay una particularidad: la mayoría de los encargados del aspecto artístico incursionaron en la franquicia The Legend of Zelda con Breath of the Wild, Tears of the Kingdom o Echoes of Wisdom, títulos mucho más modernos. Sin embargo, el nuevo talento de Nintendo hizo el esfuerzo de honrar el legado de Ocarina of Time.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Cortesía Nintendo).

“Decidimos reconstruir The Legend of Zelda: Ocarina of Time usando la tecnología actual, aunque siguiendo el principio de que ‘los gráficos pueden cambiar, pero la experiencia se debe conservar’”, dijo HokWai Ng, encargado del departamento de planificación y desarrollo del estudio 3 de Nintendo.

La combinación de pasado y presente en todos esos aspectos hace que el remake de Ocarina of Time, al menos hasta el corto punto donde pudimos probarlo, sea en esencia la aventura que revolucionó a la industria de los videojuegos, pero con controles y gráficos acordes con nuestros tiempos. Una aventura que, si bien no ofrece la gama de posibilidades de los juegos modernos, está hecha ‘a la medida’ para disfrutarse momento a momento.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Cortesía Nintendo).

‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’: Aclamado por la crítica especializada

Aunque en los últimos tiempos, dentro del mundillo de los videojuegos, se han polarizado las opiniones sobre el peso de la crítica o la prensa especializada, en este caso el resultado es casi unánime: The Legend of Zelda: Ocarina of Time obtuvo una puntuación de 96/100 en el portal Metacritic, a un día de su lanzamiento.

Esto roza la perfección en términos de puntuación, aunque se encuentra tres puntos por debajo de la calificación del título original. A dos semanas del lanzamiento de GTA VI, es el videojuego con la puntuación más alta en lo que va de 2026, tres puntos por encima del sorpresivo título indie Sektori.

Además, ingresó en el selecto listado de Metacritic entre los 30 mejores videojuegos de toda la historia, con la misma puntuación que títulos como los ganadores del GOTY Baldur’s Gate 3 y Elden Ring, así como otros juegos de la misma saga, como Tears of the Kingdom y The Wind Waker.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Cortesía Nintendo).

‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’: Fecha de lanzamiento, plataforma, precio, cuánto pesa y más

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time se lanza a nivel mundial este jueves 5 de noviembre de 2026, en exclusiva para Nintendo Switch 2. No estará disponible para la Switch tradicional ni para su versión OLED.

El nuevo título de Nintendo tiene un precio de lanzamiento de 1,229 pesos mexicanos en su versión digital, disponible mediante la eShop de Nintendo Switch 2. En formato físico, se puede encontrar a distintos precios, según el minorista donde busques el producto.

Si lo vas a comprar en formato digital, el título ocupa 24.9 GB, espacio que deberás tener disponible en tu consola o tarjeta de memoria SD. Puedes disfrutarlo en cualquiera de las modalidades de la consola híbrida —televisor, portátil o semiportátil— y cuenta con textos y actuaciones de voz doblados al español latinoamericano.