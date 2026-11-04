¿Mochila de vida para la Tercera Guerra Mundial? La historia detrás de los memes que invadieron las redes

Los memes de la mochila de vida desataron bromas sobre la Tercera Guerra Mundial y el supuesto Apocalipsis. (Foto: IA).

Si el Apocalipsis nos alcanza, que sea con tacos, una caguama y el Nintendo Switch. Los memes de la mochila de vida ya hicieron de las suyas, pero la recomendación de Protección Civil tiene una historia que va mucho más allá de las bromas.

Entre teorías sobre la Tercera Guerra Mundial, explosiones nucleares y referencias a Los Simpson, los internautas comenzaron a imaginar qué llevarían para sobrevivir al fin del mundo. Desde una mochila escolar del Partido Verde llena de antojitos mexicanos hasta un Galaxy S25 Ultra para avisar en X que “ya valió este pedo”, las propuestas no dejaron fuera ni el entretenimiento ni el chisme entre sobrevivientes.

Pero mientras las redes sociales preparan su propio equipaje para el Apocalipsis, varios países han estado pidiendo contar con una mochila de emergencia para afrontar las primeras horas de una contingencia.

Memes de la mochila de vida.

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¿Por qué piden que hagamos una mochila de vida? El origen de los memes

El pánico comenzó el pasado 1 de noviembre, con una publicación en las redes sociales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX): “¿Ya cuentas con tu mochila de vida? Recuerda que debe contener suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo”.

Dicha publicación se sumó a las recientes peticiones de otros países de hacer lo mismo y, combinado con teorías conspirativas de una Tercera Guerra Mundial, nos dieron un entretenido collage de memes.

Ante la ola de desinformación generada, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tuvo que emitir una aclaración a nivel nacional para dar tranquilidad a la población y recalcar el carácter permanente y cotidiano de la recomendación.

Pero los memes ya se habían propagado como en apocalipsis zombie.

Memes de la mochila de vida.

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Países de todo el mundo están pidiendo una mochila de emergencia

Y si pensabas que México era el único país preocupado por tener provisiones, resulta que la recomendación también aparece en las guías de distintos gobiernos. Eso sí, no todos piden la misma cantidad de alimentos ni contemplan el mismo periodo de preparación.

De acuerdo con un mapa recopilado por Newsweek, Francia, Reino Unido, Canadá, Japón, México y Países Bajos recomiendan contar con suministros para al menos 72 horas.

En Francia, una cuenta gubernamental de la región de Normandía publicó un mensaje en redes sociales que dice: “¡No esperes a que ocurra la emergencia: prepárate ahora!“.

En Reino Unido, el primer ministro Andy Burnham también compartió algunas de sus recomendaciones durante una entrevista con BBC Radio: “Me gustan mucho los frijoles, así que tengo bastantes en la alacena, y también sopa. Creo que ese es el tipo de cosas que recomendaría tener”.

Memes de la mochila de vida.

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Hay gobiernos que prefieren ampliar el margen de preparación. Suecia y Noruega recomiendan contar con provisiones para aproximadamente una semana, mientras que Alemania aconseja almacenar suministros para hasta diez días.

En Estados Unidos, las orientaciones publicadas en Ready.gov, sitio del Departamento de Seguridad Nacional, señalan: “Estar preparado significa tener tus propios alimentos, agua y otros suministros para que duren varios días”.

Además, en marzo de 2025, la Comisión Europea presentó la Estrategia de Preparación de la Unión Europea para fortalecer la capacidad de respuesta en emergencias, ante el panorama de tensiones geopolíticas, conflictos armados, riesgos de ciberseguridad y los desastres naturales relacionados con el cambio climático.

La estrategia europea busca que los ciudadanos sepan cómo responder durante las primeras horas de una emergencia. La meta es que los hogares cuenten con provisiones suficientes para afrontar tres días sin ayuda externa, mientras se restablecen los servicios básicos o llega asistencia.

Memes de la mochila de vida.

¿Qué debe tener una mochila de vida?

Antes de empacar los tacos y decidir qué videojuego llevar para matar el tiempo durante el supuesto fin del mundo, hay que entender para qué sirve realmente una mochila de emergencia.

La mochila de vida, también conocida como mochila de emergencia, es un kit con artículos indispensables para que una persona o familia pueda atender sus necesidades básicas durante una situación de riesgo, mientras llegan los servicios de emergencia.

En México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recomienda preparar suministros para las primeras 72 horas, es decir, los tres días posteriores a un desastre. Esta medida contempla situaciones como sismos, huracanes, inundaciones y otros fenómenos naturales que pueden afectar las viviendas y los servicios.

Aunque los contenidos pueden variar según las necesidades de cada familia, las guías de Protección Civil y las recomendaciones recopiladas por Newsweek coinciden en varios elementos para preparar una mochila de emergencia: