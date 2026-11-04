Denuncia contra Vadhir Derbez por violación: Abogados exigen cita con Ernestina Godoy Ramos

Vadhir Derbez enfrenta una denuncia luego de que una modelo estadounidense lo señaló por cometer el presunto delito de violación. El caso, que se hizo público en mayo de 2026, tendrá una nueva actualización este jueves 5 de noviembre, cuando la representación legal de la denunciante presente una solicitud de cita con Ernestina Godoy, titular de la FGR.

De acuerdo con una convocatoria difundida este 4 de noviembre, el despacho Vega Mac Gregor Arellano, representante legal de una víctima, busca que la investigación “avance con objetividad, diligencia y perspectiva de género”, además de garantizar el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia.

La cita con los medios está programada para las 10:00 horas en las instalaciones de la FGR, en la Delegación Ciudad de México. También se anunció la participación de un colectivo de mujeres que acompaña a la denunciante y que compartirá su posicionamiento sobre el caso de Vadhir Derbez.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

La denuncia contra el hijo del actor Eugenio Derbez fue presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. La denunciante es una modelo estadounidense de 19 años que participó en la grabación de un video musical del cantante.

De acuerdo con la información difundida sobre la carpeta de investigación, la joven señaló que los hechos habrían ocurrido durante el último día de grabación, en una locación ubicada en Coyoacán. Según su declaración, el actor la habría llevado a un camerino y realizado acercamientos físicos sin su consentimiento.

La joven acudió ante las autoridades después del presunto incidente. También se informó que recibió medidas cautelares y que se activaron diligencias para investigar los hechos.

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