¿‘Ola’ demócrata disminuirá persecución a migrantes? Estos son los posibles ‘frenos’ a Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está dispuesto a aceptar los resultados de las elecciones de medio término celebradas este martes 3 noviembre, en las que los demócratas obtuvieron importantes victorias y quedaron encaminados a recuperar el control del Congreso.

En una entrevista telefónica con un medio estadounidense, el mandatario también manifestó su intención de trabajar con los representantes del partido opositor, pese a las derrotas de varios candidatos republicanos que contaron con su respaldo.

Uno de los temas que marcaron los resultados electorales, además de la guerra con Irán y el alto costo de vida, es la migración, afectada por la cacería que Trump desató contra las personas migrantes con redadas ilegales del ICE.

Por ello, los demócratas lograron victorias electorales en territorios con una importante población latina que habían respaldado a Donald Trump en 2024, en una jornada que reflejó la recuperación del apoyo hispano a la oposición y les permitió recuperar el control de ambas cámaras del Congreso para los dos últimos años de su mandato.

¿Demócratas frenarán cacería migrante?

A pesar de la aplastante victoria demócrata, Trump podría continuar con la cacería migrante, pues el tema migratorio es parte fundamental en la agenda de los republicanos.

Especialistas señalan Trump no cambiará las políticas actuales, pues el Departamento de Seguridad Interna y el ICE tienen un presupuesto extraordinario para los siguientes tres años.

“Trump va a ser muy duro en el terreno internacional, va a ser un tigre herido que puede ser peligroso en el terreno internacional. Y te doy un ejemplo que es muy importante, en el tema migratorio que estamos viviendo el segundo apretón de la administración Trump 2.0, no va a cambiar porque el extraordinario presupuesto que tiene ICE y que tiene el departamento de Seguridad Interna, fíjate en la grande y bella ley presupuestal que logró Trump el año pasado resulta que cubre a Homeland Security por los próximos tres años, entonces el Congreso no tendrá nada que decir en esto, (tiene) para seguir cazando migrantes”, explicó Rafael Fernández de Castro, profesor de la Universidad de San Diego, durante su participación en El Financiero TV.

Enojo de los latinos con Trump

Fernández de Castro añadió que la comunidad latina está enojada con Trump porque no cumplió con la promesa de deportar solo a los delincuentes, sino que en sus redadas ha arrasado con cualquier persona.

“La población migrante en EU pocas veces ha tenido tanto miedo, este 2026 se parece a 1920, 1930, ahora la causa es el racismo, que hay personas en la Casa Blanca que claramente consideran que debe haber menos migrantes, trabajadores legales y con estudios”, dijo el analista.

Según la encuesta a pie de urna de NBC News, el 60 por ciento de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes en 2026, frente al 51 por ciento que votó por Harris en 2024. El apoyo republicano cayó al 35 por ciento, frente al 46 por ciento que obtuvo Trump hace dos años.

Con información de EFE, El Financiero TV y Quadratin.