¿Carney ya se cansó de Trump? Viajará a Europa y Asia para reducir dependencia comercial con EU

En 2025, el comercio bilateral de mercancías entre Canadá y China alcanzó los 125.700 millones de dólares canadienses. EFE

El primer ministro canadiense, Mark Carney, viajará del 11 al 19 de noviembre a Irlanda, Filipinas, Camboya y China para ampliar las relaciones comerciales del país y reducir su dependencia de Estados Unidos, en medio de la guerra arancelaria con la Administración de Donald Trump.

La gira, anunciada este miércoles por el Gobierno canadiense, forma parte de la estrategia de Ottawa para duplicar sus exportaciones a mercados distintos del estadounidense durante la próxima década y atraer nuevas inversiones.

¿Qué países visitará Carney?

En Dublín, Carney participará en la cumbre de la Comunidad Política Europea, después de que Canadá y la Unión Europea acordaran la semana pasada en Montreal crear una “Alianza para el Futuro” y definir los términos de una asociación más estrecha que podría convertir al país norteamericano en el primer “miembro asociado” del bloque.

Posteriormente, en Manila, asistirá a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), en calidad de invitado, donde intentará cerrar un acuerdo de libre comercio que, según Ottawa, abriría oportunidades de exportación superiores a 3 mil 500 millones de dólares.

También buscará concluir un acuerdo de libre comercio con Filipinas que, según las previsiones de Ottawa, permitiría triplicar el comercio entre ambos países para 2035.

En Phnom Penh participará en la cumbre de la Francofonía, mientras que en Shenzhen (China) asistirá a la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con el objetivo de profundizar las relaciones económicas con China.

“Estamos fortaleciendo nuestras capacidades en el país y diversificando nuestras alianzas en el exterior”, declaró Carney.

Canadá y China acuerdan prorrogar hasta 2028 exenciones arancelarias

Canadá y China acordaron prorrogar hasta finales de 2028 las condiciones favorables de acceso al mercado chino para la harina de colza, los guisantes, el bogavante y el cangrejo canadienses, anunció este miércoles el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu.

El acuerdo se alcanzó en Beijing durante una reunión de la Comisión Económica y Comercial Conjunta, copresidida por Sidhu y el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, la primera celebrada a nivel ministerial, señaló en un comunicado el Ministerio de Comercio Internacional del país norteamericano.

La prórroga extiende las medidas pactadas en enero de 2026, durante la visita a China del primer ministro canadiense, Mark Carney, que entraron en vigor en marzo y suspendieron los aranceles adicionales sobre varios productos agroalimentarios y pesqueros al mercado chino.

China también restableció en enero las importaciones de carne de vacuno canadiense.

Por su parte, Ottawa mantendrá hasta finales de 2028 las exenciones arancelarias previamente acordadas para determinadas importaciones de acero y aluminio chinos que no se producen en cantidades suficientes en Canadá.

Sidhu afirmó que el acuerdo dará mayor estabilidad a los exportadores y contribuirá al objetivo del Gobierno de aumentar un 50 por ciento las exportaciones canadienses a China para 2030.

En 2025, el comercio bilateral de mercancías entre Canadá y China alcanzó los 125.700 millones de dólares canadienses (unos 90.000 millones de dólares estadounidenses).