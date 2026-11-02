Paola Dalay confirma relación con César Romo tras ruptura con José Eduardo Derbez: ‘Lo conocí cuando terminamos’

Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron su separación, tras esto, la creadora de contenido salió a dar sus primeras declaraciones. (Foto: Cuartoscuro)

Paola Dalay confirmó que está saliendo con el futbolista César Romo, un día después de anunciar su separación de José Eduardo Derbez, con quien tiene una hija llamada Tessa. La influencer fue vista con el deportista durante el Gran Premio de México 2026.

Tras la difusión de la imagen, Dalay ofreció sus primeras declaraciones sobre el tema en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Ahí aclaró que conoció al futbolista después de terminar su relación con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

“Sí, estamos saliendo, pero quiero aclarar que lo conocí una vez que terminé con José Eduardo Derbez, no era público, pero seguí con mi vida, así como él lo hizo. No somos novios, pero nos estamos conociendo y está fluyendo bastante bien”, declaró Dalay.

¿Qué dijeron José Eduardo Derbez y Paola Dalay sobre su separación?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron el fin de su relación a través de un video en redes sociales. Después de compartir la noticia, la influencer explicó que llevaban casi cinco meses separados.

“No lo hicimos público porque por cuestiones de trabajo me pidió mantenerlo privado y lo respeté (...) intentamos recuperar la relación hace tiempo, pero como él bien lo dijo algunas cosas ya no funcionaban”, dijo Dalay.

La influencer también explicó que, pese a la decisión de terminar su noviazgo, ambos buscaron hacerlo de una manera respetuosa, principalmente por el bienestar de Tessa, su hija en común.

“Es complicado llegar a estas decisiones, pero sí es real que fue desde el amor. Si seguimos forzando, terminábamos mal, ahorita lo hicimos muy bien, somos buenos amigos, nos van a ver juntos porque tenemos una hija en común, por eso lo decidimos con respeto”, explicó.

Tanto Dalay como el hijo de Eugenio Derbez descartaron que una infidelidad provocó la ruptura. Sin embargo, no han revelado cuáles fueron las razones específicas por las que decidieron poner fin a su relación.

El actor también habló sobre el tema ante distintos medios de comunicación. En una entrevista compartida por el programa De primera mano, explicó que la pareja atravesó momentos complicados e intentó solucionar sus diferencias, aunque finalmente decidió tomar caminos separados.

“No hubo traiciones de ningún tipo, hay momentos donde uno se siente mejor y luego mal, pero estoy bien”, agregó José Eduardo Derbez.

Paola Dalay confirmó que sale con César Romo tras la ruptura con José Eduardo Derbez. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quién es el futbolista César Romo, quien sale con Paola Dalay?

César Romo es un futbolista mexicano que juega como defensa en Raniza FC, equipo que participa en la Kings League Américas, donde Alana Flores fue la presidenta.

El jugador fue apodado ‘La Rana’ Romo, esto gracias a su nivel destacado dentro de la escuadra. El deportista, de 30 años, ha ganado visibilidad por su participación en esta competencia de futbol, que combina el deporte con un formato de entretenimiento digital y cuenta con equipos vinculados a creadores de contenido y personalidades de internet.

Paola Dalay confirmó que tiene una relación con César Romo con una foto compartida en redes sociales. (Foto: Captura)

¿Cuál es la historia de amor de Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

Paola Dalay y José Eduardo Derbez mantuvieron una relación sentimental desde 2020, en la que compartieron momentos de su vida personal con sus seguidores en redes sociales. Aunque procuraron mantener algunos aspectos de su noviazgo en privado, su romance ganó mayor atención cuando anunciaron que se convertirían en padres.

En 2024 nació Tessa, su primera hija en común, una etapa que ambos compartieron públicamente y que marcó un momento importante en su relación. Desde entonces, la pareja mostró parte de su experiencia como padres, mientras construían una familia.