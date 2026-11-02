(Video) Delantero español sufre paro cardiorrespiratorio tras duro choque con portero en pleno partido

Un duro choque entre Jesús Owono —portero del FC Andorra— y Jesús de Miguel —delantero del CD Tenerife— dejó al atacante inconsciente sobre el césped y obligó a detener un partido de la Liga Hypermotion (segunda división) en el futbol de España.

La gravedad del incidente movilizó de inmediato a los servicios médicos y provocó la suspensión del partido, que estaba empatado. De Miguel fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

¿Cómo fue el choque entre Owono y Jesús de Miguel?

La jugada ocurrió durante el tiempo añadido, cuando el Tenerife y el Andorra empataban 2-2. De Miguel corría desde el centro del campo para buscar un balón en una acción de ataque cuando Owono salió de su área para intentar interceptarlo.

El guardameta avanzó varios metros y saltó para disputar la pelota, pero terminó impactando violentamente contra el delantero. El atacante cayó al césped y quedó inconsciente, por lo que los futbolistas de ambos equipos pidieron de inmediato la entrada de los servicios médicos.

Las imágenes del incidente muestran el momento de la colisión y la reacción de los jugadores, que se acercaron para solicitar asistencia. De Miguel recibió atención durante varios minutos antes de ser retirado en camilla.

El árbitro expulsó a Owono con tarjeta roja directa por la acción. El portero regresó para acercarse y conocer el estado del futbolista del Tenerife.

Partido fue suspendido tras fuerte golpe a Jesús de Miguel

El encuentro correspondía a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion y terminó antes de tiempo debido a la emergencia médica. Cuando ocurrió el choque, el marcador estaba 2-2, después de que el Andorra remontara una desventaja de dos goles con anotaciones en los minutos 80 y 87.

Tras varios minutos de incertidumbre, el árbitro reunió a los capitanes y comunicó la suspensión del partido. Los jugadores de ambos equipos se retiraron a los vestuarios mientras De Miguel era evacuado.

El compromiso se había disputado este lunes 2 de noviembre, luego de que las fuertes lluvias en Tenerife obligaran a aplazarlo un día. La prioridad tras el incidente fue la atención al delantero y su evolución en el hospital.

Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el golpe

La gravedad del incidente fue mayor de lo que se apreciaba inicialmente en el terreno de juego. Según informó Cadena COPE, De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio durante varios minutos mientras era trasladado en la ambulancia.

El vehículo medicalizado salió del estadio rumbo al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. El delantero español recibió atención durante el trayecto y posteriormente quedó ingresado en la UCI.

El CD Tenerife confirmó su estado de salud mediante un comunicado oficial: “El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad”.

El club también informó que sus servicios médicos se encontraban en el hospital y que comunicarían cualquier novedad sobre la evolución del futbolista.