‘Estaba toda su familia’: Carlos Slim Domit cuenta cómo le dijo a ‘Checo’ Pérez que sería piloto de F1

Carlos Slim Domit está relacionado con 'Checo' Pérez desde sus inicios en el automovilismo. (Foto: Cuartoscuro/F1 Cadillac Team)

Sergio ‘Checo’ Pérez cumplió uno de sus sueños en 2011, cuando debutó en la Fórmula 1 con Sauber. Sin embargo, antes de llegar a la máxima categoría del automovilismo, el piloto mexicano contó con el respaldo de Carlos Slim Domit, quien confió en su talento desde que era niño y fue el encargado de darle una noticia importante.

En el marco del Gran Premio de México 2026, carrera en la que el tapatío alcanzó los 300 Grandes Premios en la categoría, el empresario recordó la revelación de que el piloto mexicano llegaba a la F1.

“Fue un momento muy emotivo, estaba toda su familia ahí”, recordó Slim Domit al hablar sobre la ocasión.

'Checo’ Pérez cumplió 300 Grandes Premios en la F1 durante el GP de México. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo le dijo Carlos Slim Domit a Checo Pérez que sería piloto de Fórmula 1?

Carlos Slim Domit recordó que el anuncio llegó después de cerrar las negociaciones con Peter Sauber, responsable de la escudería en la que Pérez debutaría en la temporada 2011. Una vez concretado el acuerdo, el empresario pidió que el piloto viajara a la Ciudad de México para participar en una conferencia de prensa.

“El día que hablamos con Peter y firmamos con él fue, aparte un momento muy bonito porque cerramos con Peter, le dijimos a ‘Checo’ que si podía venir a México, él estaba en Guadalajara y hasta ese día se enteró que ya estaba el equipo”, contó el empresario.

La reacción de Pérez y de sus familiares hizo que el anuncio se convirtiera en un recuerdo especial para quienes habían acompañado su carrera desde sus primeras etapas. Para Slim Domit, aquel momento representó la culminación de un proceso que no dependió únicamente de las negociaciones, sino también de los resultados que el piloto consiguió en categorías inferiores.

Antes de llegar a la Fórmula 1, ‘Checo’ Pérez había competido en campeonatos como la Fórmula 3 y la GP2, donde obtuvo resultados que ayudaron a consolidar su candidatura para dar el salto a la máxima categoría.

¿Cuál es la relación de Checo Pérez y Carlos Slim Domit?

La relación entre Sergio ‘Checo’ Pérez y Carlos Slim Domit comenzó cuando el piloto era niño y con el paso de los años trascendió el terreno profesional. El empresario fue uno de los principales impulsores de su carrera deportiva mediante Escudería Telmex, proyecto creado para apoyar a pilotos mexicanos y facilitar su desarrollo en competencias internacionales.

Ambos se conocieron cuando Pérez tenía siete años. Desde entonces, el empresario se convirtió en una figura cercana al piloto y a su familia, mientras que el respaldo deportivo contribuyó a que el tapatío pudiera competir en Europa y avanzar hacia categorías de mayor exigencia.

“Para mí es un segundo padre”, expresó el mexicano, al reconocer el papel que tuvo en sus primeros años como piloto y la orientación que recibió durante el proceso.

Pérez también ha destacado que el respaldo incluyó consejos y enseñanzas sobre valores y principios. La confianza que el hijo de Carlos Slim depositó en él implicó una responsabilidad que el mexicano asumió desde joven, especialmente cuando se mudó a Europa para competir lejos de su familia.

“Ha sido una historia de superación, una historia como él lo dice de nunca darse por vencido”, señaló Slim Domit, en referencia al lema ‘Never Give Up’ que acompaña al piloto.

Carlos Slim Domit estuvo presente cuando 'Checo' recibió la noticia de que debutaba en la F1. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

La historia de Checo Pérez: de competir en Europa a llegar a la Fórmula 1

Sergio Pérez contó que, cuando tenía alrededor de 14 años, buscó por su cuenta equipos europeos que le ofrecieran una oportunidad. En el episodio 365 del Cracks Podcast, conducido por Oso Trava, recordó que se despertaba de madrugada en México para llamar a escuderías del otro lado del Atlántico y preguntar por opciones para competir.

La insistencia dio resultado cuando encontró una alternativa para correr en la Fórmula BMW alemana. Después de conseguir una cotización, acudió con Carlos Slim Domit, quien aceptó respaldar su participación mediante Escudería Telmex.

La experiencia en Europa le permitió continuar su desarrollo en categorías como la Fórmula 3 y la GP2 Series. Además, Pérez estuvo en la Ferrari Driver Academy, programa de desarrollo de jóvenes pilotos de la escudería italiana. Las gestiones realizadas por Slim Domit y los contactos con directivos de Ferrari y Sauber contribuyeron a que el mexicano consiguiera un asiento titular para la temporada 2011.

Su debut llegó en el Gran Premio de Australia de ese año, con Sauber. Desde entonces, Pérez pasó por McLaren, Force India —posteriormente Racing Point— y Red Bull, equipo con el que alcanzó algunos de los momentos más importantes de su trayectoria, entre ellos el subcampeonato mundial de 2023 y las victorias que consiguió en la categoría.

Uno de sus triunfos más recordados fue el del Gran Premio de Sakhir de 2020, cuando remontó después de caer a las últimas posiciones y consiguió su primera victoria en la Fórmula 1.

En 2026, ‘Checo’ Pérez firmó contrato con Cadillac, después de pasar una temporada fuera de la parrilla. Su regreso le permitió continuar su historia en la categoría y alcanzar una cifra reservada para un grupo reducido de pilotos: 300 Grandes Premios, y cumplirlos en México.