Avanza PIB 3.2% en el tercer trimestre de 2026, su mayor ritmo en tres años

La economía mexicana creció 3.2 por ciento a tasa anual en el tercer trimestre de este año, su mayor avance desde el mismo periodo de 2023, con un impulso generalizado en los tres grandes sectores económicos, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

Tanto el sector secundario como el terciario reportaron avances no observados en tres años, al incrementarse 3.1 y 3.3 por ciento, respectivamente, para convertirse en el principal motor del periodo; en tanto, las actividades primarias aportaron en menor medida, con un avance de 1.8 por ciento.

A tasa trimestral, el PIB avanzó 0.9 por ciento, según reportó el INEGI, después de haber crecido 1.4 por ciento en el segundo trimestre, un avance importante, aunque con moderación en el ritmo.

El protagonismo correspondió al sector servicios, que avanzó 1.1 por ciento frente al trimestre anterior, acompañado por un incremento de 0.8 por ciento en la actividad industrial; en contraste, las actividades primarias cayeron 0.4 por ciento. Con estos resultados, en el acumulado de enero a septiembre la economía creció 1.9 por ciento anual, impulsada por el dinamismo de los servicios con un alza de 2.2 por ciento y del sector primario con 2.0 por ciento, mientras que las actividades secundarias avanzaron 1.1 por ciento.

James Salazar, subdirector de análisis en Kapital, dijo que se trató de un dato favorable con el que la economía disipa las dudas de estancamiento o de una desaceleración que pudiera traducirse en recesión, luego de un 2025 poco dinámico y un complejo arranque de año.

El analista atribuyó parte de este dinamismo al comercio externo de manufactura no automotriz que, si bien puede tener un valor agregado moderado, aporta directamente al crecimiento. A ello sumó el respaldo estadístico de una baja base de comparación anual en el indicador.

Asimismo, destacó la recuperación de la inversión pública y el regreso de la inversión privada en los últimos tres meses, que es la que más peso tiene, ambas orientadas a obras de ingeniería civil.

“El sector privado ha encontrado un punto de equilibrio, pues hay que reconocer que las condiciones cambiaron desde el año pasado con la llegada de la nueva administración, con ajustes institucionales, además de factores políticos externos, pero en el rubro de la construcción comienzan a encontrarse las ventajas y oportunidades que existen para los inversionistas”, apuntó.

Analistas de Banorte proyectan un crecimiento de 1.9 por ciento para todo 2026, con una moderación en el cuarto trimestre, aunque con vientos a favor hacia 2027.

Para el sector secundario no descartaron que el proceso de revisión del T-MEC llegue a buen puerto y brinde la certidumbre necesaria para la inversión, lo cual, sumado al dinamismo en la demanda de bienes ligados a industrias del futuro, representaría un impulso adicional para el sector externo. En contraste, por el lado de los servicios prevén cautela en el consumo interno.

El crecimiento que se ha registrado en México responde más a efectos de coyuntura y no es generalizado ni sostenido. Incluso, existen muchos riesgos, entre ellos el deterioro observado en el consumo y el empleo, aseveró Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero BASE. En conferencia, externó que el avance del PIB en el tercer trimestre, respondió a la inversión pública y al auge exportador de equipo de cómputo por la inteligencia artificial en EU, pero advirtió debilidad.

Lo anterior, porque indicadores oportunos muestran que el consumo tuvo una caída en el tercer trimestre. Por lo tanto, dijo, no puede haber un crecimiento económico sostenido sin un avance del consumo, mismo que se ha mantenido gracias al crédito.

“No podemos decir que México ya ganó la batalla contra el estancamiento económico. Todavía es un crecimiento coyuntural y está siendo impulsado por el auge de la IA en EU, pero nos puede imponer reglas de origen en la revisión del T-MEC o bloquearnos que sigamos vendiendo equipo de cómputo”, dijo.

Anticipa Amador crecer cerca del 2%

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, dijo que de mantenerse la expansión que ha mostrado la economía en los primeros nueve meses del año, el crecimiento de 2026 se ubicaría cerca del 2 por ciento.

Al presentar el Informe de las Finanzas y Deuda Pública, expresó que el crecimiento se ha extendido a diferentes sectores, principalmente la industria y los servicios. Sin embargo, aclaró que la Secretaría de Hacienda descarta ajustar al alza su proyección de crecimiento establecida en el paquete económico, por lo que mantiene un rango de entre 1 y 2 por ciento para 2026 y de 1.5 a 2.5 por ciento para 2027.

“Reafirmamos nuestras estimaciones del paquete, pero una sorpresa positiva no nos vendría mal”, y subrayó que la recuperación depende de más inversión, recuperación manufacturera y expansión de servicios asociados con producción y consumo.

—Felipe Gazcón