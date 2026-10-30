Economía de México supera expectativas: Crece 3.2% anual en tercer trimestre, el más alto en 3 años

Desde finales de 2023, el PIB creció 2% o más en términos interanuales en solo tres trimestres. (El Financiero/ Shutterstock)

El producto interno bruto (PIB) mexicano creció un 0.9 por ciento intertrimestral en el periodo julio-septiembre, con lo que sumó su tercer trimestre consecutivo al alza y pese a la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos, reveló este viernes la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Antes del repunte del tercer trimestre, la segunda mayor economía de América Latina no registraba un crecimiento interanual cercano o superior a 3 por ciento desde 2023. Desde finales de ese año, el PIB creció 2 por ciento o más en términos interanuales en solo tres trimestres, incluido el segundo trimestre de este año.

La subida ocurrió gracias al repunte trimestral de los servicios (1.1 por ciento) y de la industria (0.8 por ciento), pese a la caída del sector agropecuario (0.4 por ciento), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas.

Por otro lado, el PIB mexicano aumentó un 3.2 por ciento interanual en el tercer trimestre, según cifras originales del instituto autónomo, con lo que mantuvo una tendencia al alza tras elevarse un 0.2 por ciento de enero a marzo y un 2.1 por ciento de abril a junio.

Este crecimiento fue resultado del incremento anual de las actividades primarias (2.2 por ciento), de las terciarias (3.4 por ciento) y de las secundarias (3 por ciento).

Economía mexicana hiló tres trimestres con crecimiento a tasa anual

Con estas estadísticas, la economía de México hiló tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual. En los primeros nueve meses del 2026, hubo subidas interanuales en el sector agropecuario (2.1 por ciento), los servicios (2.2 por ciento) y la industria (1 por ciento).

El Inegi recordó que los datos de este viernes sobre el tercer trimestre son una estimación oportuna, por lo que las cifras definitivas se publicarán el próximo mes.

El dato de México coincide con una aceleración de la economía de Estados Unidos, principal destino de las exportaciones mexicanas no petroleras, que concentró el 84.8 por ciento de estos envíos entre enero y septiembre.

Este jueves se reveló que el PIB estadounidense creció a una tasa anualizada del 3.4 por ciento en el tercer trimestre de 2026, frente al 2.2 por ciento del periodo anterior, según la Oficina de Análisis Económico.

¿Cuáles son los pronósticos de crecimiento económico para México?

En 2025, los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, encendieron las alertas económicas en México, que logró evitar una recesión anual pese a la debilidad de su actividad económica.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) previó a principios de octubre que México crecerá un 1.5 por ciento este año, aunque advirtió que la incertidumbre externa continúa limitando la expansión económica.

La economía mexicana registró un crecimiento débil en 2025, año en el que el PIB cayó un 0.1 por ciento interanual en el segundo trimestre y un 0.2 por ciento en el tercero, antes de repuntar un 1.7 por ciento en el último periodo del año. En 2024, la economía mexicana creció un 1.5 por ciento, según las cifras recogidas por el FMI.

*Con información de Bloomberg