Economía gana ‘momentum’ y preserva alza al tercer trimestre: Edgar Amador

El secretario de Hacienda, Edgar Amador , dibujó un panorama halagüeño de la economía mexicana al afirmar que el PIB está ganando momentum, al avanzar 3.4 por ciento anual en julio y 3.5 por ciento en agosto.

“Este dinamismo se extendió al tercer trimestre de 2026 , con un crecimiento anual de la actividad económica de 3.7 por ciento en septiembre, de acuerdo con la estimación oportuna del Inegi”, expresó el funcionario.

De confirmarse, sería la tasa anual más elevada para un mes desde septiembre de 2023. Estos resultados han llevado a los analistas a revisar al alza sus perspectivas para México, abundó.

Durante su participación en el Simposio Global de Inversores del Milken Institute, el funcionario reiteró que a la economía del país “le está yendo bien”, ya que, a la par del avance a un ritmo cercano al 3 por ciento, la inflación está bajando y las tasas de interés se mantienen estables. “Asimismo, el tipo de cambio se está comportando conforme a nuestro pronóstico original”, agregó el funcionario.

De esta forma, México enfrenta el entorno internacional desde una posición de fortaleza, con déficit fiscal decreciente, inversión extranjera directa récord y menores aranceles en Estados Unidos que los aplicados a competidores.

Recalcó que México tiene condiciones sólidas para enfrentar un entorno internacional marcado por tensiones comerciales y el conflicto en Medio Oriente .

Estos factores elevaron la inflación y provocaron revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento, especialmente en los países importadores de energía.

Pese a estos choques, la actividad mundial ha mostrado mayor resiliencia de la esperada, impulsada principalmente por el fuerte aumento de la inversión en inteligencia artificial .

En particular, la inversión en centros de datos ha favorecido la producción y el comercio de las economías más expuestas al ciclo tecnológico. En octubre, el Fondo Monetario Internacional elevó de 3 a 3.1 por ciento su previsión de crecimiento mundial para 2026.

Mejoran perspectivas económicas en México

Las perspectivas para México también mejoraron entre los organismos internacionales. En septiembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos elevó su pronóstico de crecimiento para 2026 de 0.8 a 1.5 por ciento, mientras que en octubre el Fondo Monetario Internacional lo aumentó de 1.2 a 1.5 por ciento.

Ambas previsiones se encuentran dentro del rango de crecimiento de 1 a 2 por ciento proyectado por la Secretaría de Hacienda.

Amador identificó cuatro factores que respaldan el desempeño económico: el mercado laboral, la recuperación de la inversión, el dinamismo exportador y la moderación de la inflación.

La inversión pública acumuló un crecimiento anual de 10.2 por ciento hasta julio, mientras que la privada aumentó 6.7 por ciento interanual en ese mes, su mayor avance desde abril de 2024.

La inversión extranjera directa alcanzó 34 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un máximo histórico para ese periodo.

En el frente externo, las exportaciones mexicanas crecieron 30 por ciento anual de enero a septiembre. Los envíos de productos electrónicos y equipos de cómputo más que se duplicaron a tasa anual cada mes desde marzo, con lo que sumaron 26 meses consecutivos de crecimiento.

México se ha convertido en un proveedor clave para el mismo ciclo de inversión en IA que está impulsando el crecimiento mundial.

Amador señaló que alrededor de dos terceras partes del valor de las exportaciones se producen en México, pero el contenido nacional representa 29 por ciento en vehículos y autopartes, y 14 por ciento en equipos de cómputo y electrónicos. Por ello, planteó elevar la inversión y desarrollar proveedores nacionales.

En materia fiscal, estimó que la deuda cerrará 2026 en 54 por ciento del PIB, por debajo del promedio de las economías emergentes. Destacó que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios superó los 173 mil millones de pesos, su nivel más alto desde 2020.

“Nuestra prioridad es atraer más inversión, aumentar la producción en México y crear más empleos. Al trabajar con el sector privado, podemos convertir estas oportunidades en crecimiento de largo plazo”, dijo.