Accidente de la México-Cuernavaca provoca caos vial: ¿Qué tramo es afectado HOY?

Caos vial esta mañana en la México -Cuernavaca tras un accidente vial. (Cuartoscuro).

La mañana de este jueves 29 de octubre se registró un accidente en la carretera México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 21 de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan.

El altercado provoca tránsito lento y afectaciones en la circulación de vehículos en ambos sentidos. No se reportaron lesionados y el automóvil fue retirado de la vialidad con una grúa.

Según N+, un automóvil chocó contra el muro de contención y quedó prensado en la parte delantera. Otro carro también resultó afectado, ya que fue impactado por la primera unidad.

Al lugar asistieron lo bomberos, la Guardia Nacional y la policía de la Ciudad de México para realizar las maniobras correspondientes y reestablecer la circulación.

Las alternativas viales son usar los carriles centrales de la autopista México- Cuernavaca cuota, en lugar de la carretera federal.

Fue en abril del 2026 cuando se registró un accidente en la misma vialidad, cuando las 6:30 horas, un camión cargado con mango volcó sobre la autopista.

¿Qué sabemos de la nueva carretera México-Querétaro?

El proyecto de la carretera México-Querétaro fue anuniciado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Secontempla una vía de 81 kilómetros entre el Arco Norte y San Juan del Río, con la que el Gobierno federal estima reducir hasta 60 minutos el tiempo de traslado.

La construcción comenzará en noviembre de este año y se prevé que concluya en abril de 2030, con una inversión estimada de 26 mil 862 millones de pesos.

Se conectará el Arco Norte con San Juan del Río, Querétaro, atravesando Hidalgo y con un trazado distinto al de la carretera Federal 57.

Se estima que la nueva carretera permitirá reducir hasta una hora el tiempo de traslado entre el centro del país y San Juan del Río, explicó Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.