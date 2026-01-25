Mueren cuatro personas en choque frontal entre un automóvil y un autobús en la México-Cuernavaca

Un automóvil particular chocó de frente con un autobús en la carretera federal México-Cuernavaca, durante la noche de este sábado 24 de enero. El accidente dejó un saldo de cuatro personas muertas y 11 más heridas.

El percance fue reportado a la altura del kilómetro 47 de la vía mencionada, en el municipio de Huitzilac, Morelos, dentro de las inmediaciones del poblado Tres Marías, el cual es un popular parador turístico. Tras el fuerte impacto, ambos vehículos se incendiaron.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) confirmó el fallecimiento de cuatro personas y el traslado de 11 lesionados al Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la capital Cuernavaca para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre la identidad de las personas fallecidas ni de quienes resultaron lesionadas.

Testigos aseguran que el autobús forma parte de la línea de transporte conocida como ‘los morados’; sin embargo, no se ha confirmado ese dato ante el daño que ambos vehículos sufrieron al ser consumidos por el fuego.

Cierran la México Cuernavaca por horas

Las autoridades cerraron por varias horas a vialidad en ambos sentidos para atender la emergencia; acudieron al llamado elementos de Protección Civil municipal, Bomberos de Cuernavaca, Bomberos de la Ciudad de México y Cruz Roja delegación Morelos, además se contó con el apoyo de la Guardia Nacional, que mantuvo el resguardo perimetral.

Agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos acudieron para iniciar las diligencias correspondientes, así como realizar el levantamiento y traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

De acuerdo con la agencia Quadratin, los trabajos de rescate de los cuerpos, control del incendio y limpieza de la vialidad duraron toda la madruga, por lo que la circulación vehicular fue reabierta a las 05:00 horas de este domingo.