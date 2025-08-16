(VIDEO) Se incendia avioneta al aterrizar en Cuernavaca; piloto y alumno resultaron con quemaduras

La aeronave con matrícula XB-JNK es propiedad del Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional. (Foto: CAAP/Redes sociales)

Una avioneta Cessna 152 sufrió un accidente al aterrizar en el aeropuerto ‘Mariano Matamoros’ de Cuernavaca, en el primer tercio de la pista, el cual provocó que se incendiara.

La tripulación, compuesta por el piloto y un alumno, presentaron quemaduras de primer y segundo grado, respectivamente. Ambos fueron trasladados al hospital del IMSS de Plan de Ayala.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:10 horas de este sábado 16 de agosto y paralizó momentáneamente las operaciones de la terminal aérea.

La aeronave con matrícula XB-JNK es propiedad del Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional (CAAP) cuyo taller de mantenimiento se ubica en un hangar del aeropuerto de Cuernavaca, Morelos.

Las condiciones climáticas de la zona eran estables al momento del incidente; sin embargo, hasta el momento no se ha determinado si fue un error humano, una falla mecánica o un problema en la pista.

De acuerdo con imágenes del accidente, el fuego consumió la aeronave; la columna de humo fue visible desde varios kilómetros de distancia.

La Secretaría de Marina reportó que en el percance “no se registraron pérdidas humanas, sin embargo, los ocupantes presentaron quemaduras de primero y segundo grado, siendo trasladados de manera inmediata a un hospital cercano”.

Asimismo señaló que el Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, coadyuvará en las investigaciones que se deriven de este evento, conforme a sus atribuciones legales, en estrecha colaboración con las autoridades competentes.

El CAAP ofrece las carreras de piloto privado, piloto comercial, aeromédico, mantenimiento y entrenador sintético.

La escuela de aviación tiene su domicilio oficial en Bellas Artes 312, Federal, Venustiano Carranza, 15700 Ciudad de México.