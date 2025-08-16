(VIDEO) Pareja y su bebé se salvan de ser arrollados por camión en la Gustavo A. Madero

Imagen ilustrativa. Tres personas se salvaron de milagro de ser arrolladas por una unidad que se accidente enfrente de Bosque de Aragón. (Cuartoscuro | Archivo)

Tres personas, entre ellas una menor de edad, se salvaron de milagro de ser arrolladas por una unidad que se accidentó en la avenida 608, a la altura de la estación Bosque de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

A través de redes sociales circula la grabación del momento exacto en que logran evitar el impacto con la unidad, segundos antes de que las atropellara. Los hechos ocurrieron poco después de las 11:00 horas de este sábado 16 de agosto.

Una de las personas, una joven con el cabello rojo, caminaba por la banqueta cuando sucedió el accidente. La joven cayó al asfalto; sin embargo, el camión no la alcanzó.

La unidad de carga transportaba tarimas de madera. Ninguno de estos objetos golpeó a las personas, aunque quedaron esparcidos por la zona.

Al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y servicios de emergencia, entre ellos paramédicos, para atender al conductor y a las tres personas involucradas.

Hasta el momento no se conoce el estado de salud de las personas afectadas. El avance vehicular en la zona es lento, pues al menos dos carriles permanecen bloqueados por el vehículo accidentado y las unidades de emergencia.

Hace poco más de cinco meses ocurrió un accidente similar, cuando un tráiler se quedó sin frenos e impactó contra la barda perimetral que colinda con las vías del Metro.

Una mujer de la tercera edad fue trasladada a un hospital para recibir atención médica urgente. El resto de las personas afectadas en aquel accidente fueron valoradas por los servicios de emergencia en el lugar.

¿Qué otros accidentes se han registrado en la Ciudad de México?

Entre los percances recientes en la capital, el 14 de junio de 2025 al menos 14 personas resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente en Periférico Sur y avenida Luis Cabrera, en la colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.

En redes sociales circulan imágenes del camión de pasajeros con daños visibles en la parte delantera. El autobús terminó sobre el camellón en carriles centrales y, durante el impacto, derribó una señal de tránsito.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX informó que el accidente dejó un saldo de 14 personas lesionadas: 11 mujeres y 3 hombres. De ellos, tres fueron trasladados al Hospital de Traumatología y Ortopedia.

Detalló que el camión accidentado es una unidad del transporte público de la Ruta 41 e indicó que el conductor del autobús ya fue detenido y puesto a disposición del ministerio público a fin de determinar su situación jurídica.