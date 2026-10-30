Disfruta del ‘finde’ largo en Puebla y Morelos: Habrá cielo despejado y clima agradable

El clima es ideal para disfrutar de actividades al aire libre. No habrá necesidad de paraguas. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un sábado 31 de octubre con cielo despejado y temperaturas agradables en Puebla y Morelos.

Las principales ciudades disfrutarán de un día ideal para actividades al aire libre.

¿Qué temperatura hará mañana en Puebla y Morelos?

En Heroica Puebla de Zaragoza, la temperatura mínima será de 9.7°C y la máxima alcanzará los 25.3°C. Los municipios de Puebla registrarán valores entre 10°C y 26°C, con mañanas frescas.

Cuernavaca, Morelos, tendrá una mínima de 11.7°C y una máxima de 25.3°C. Cholula, en Puebla, registrará entre 9.3°C y 24.3°C, siendo la más fresca en su mínima.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en la zona?

No hay probabilidad de lluvia para el sábado en Puebla y Morelos, con cielos completamente despejados. El viento será ligero en toda la región, favoreciendo un ambiente tranquilo y sin alteraciones.

Los sistemas climáticos como el ciclón Vance en el noroeste y canales de baja presión no afectarán el centro-sur. El viento soplará a 7 km/h en Puebla, 6 km/h en Cuernavaca y 8 km/h en Cholula.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 31 de octubre: Máxima de 26°C, mínima de 10°C, despejado, viento de 7 km/h.

Domingo 1 de noviembre: Máxima de 25°C, mínima de 10°C, despejado, viento de 7 km/h.

Lunes 2 de noviembre: Máxima de 25°C, mínima de 9°C, medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el inicio de noviembre es de condiciones estables y secas en ambas entidades. Se mantendrán mañanas frescas y tardes templadas. Se anticipa un ligero aumento de nubosidad para el lunes, sin lluvias.

¿Qué precauciones tomar ante este clima?

Se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante el día, y usar protector solar. Vestir en capas es ideal, ya que las mañanas son frescas y las tardes cálidas. Un suéter ligero para la noche será útil.

El clima es ideal para disfrutar de actividades al aire libre. No habrá necesidad de paraguas. Las condiciones favorables no afectarán el transporte ni las actividades cotidianas en Puebla y Morelos.

¿Dónde consultar las fuentes oficiales del pronóstico?

Para información actualizada, se recomienda consultar al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua.

También las dependencias de Protección Civil de Puebla y Morelos emiten reportes y recomendaciones pertinentes.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.