Alejandro Armenta y la titular de la Lotería develan billete inspirado en Puebla y sus montañas

El gobernador de Puebla y la titular de la Lotería Nacional develaron el billete inspirado en Puebla y sus majestuosas montañas

El Estado de Puebla y sus montañas inspiran el billete de Lotería Nacional del Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 para celebrar el territorio donde se erigen majestuosos el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Citlaltépetl, La Malintzi y la Sierra Negra, gigantes de la naturaleza que han sido testigos del paso de los siglos y que han acompañado la historia de pueblos que florecen en sus alrededores.

La presentación del billete “Puebla, el Estado de las Montañas” se realizó por parte del Gobernador Constitucional de la entidad, Alejandro Armenta Mier y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, quienes, en el marco de la conferencia estatal matutina, develaron el diseño que rinde homenaje a una tierra privilegiada por la naturaleza y que alberga no sólo un patrimonio local, sino de todo México y del mundo.

La grandeza natural de Puebla, sus volcanes y su riqueza cultural llegarán a millones de hogares en México a través del Billete Conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 de la Lotería Nacional, dedicado a la entidad como el Estado de las Montañas. La imagen, obra del maestro Aurelio Leonor, fue develada durante la conferencia matutina y representa al Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Citlaltépetl, la Malintzi y Sierra Negra.

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que los principios de Por Amor a Puebla y Transformar en Grande expresan una visión de desarrollo colectivo, en la que el bienestar de la comunidad prevalece sobre los intereses particulares. “Se piensa en lo colectivo, en la comunidad, en lo que es de todos, se antepone el interés personal al interés del Estado”, afirmó.

El mandatario señaló que las montañas representan un patrimonio geológico, antropológico y cultural que debe inspirar a las nuevas generaciones, al sector empresarial, a las personas trabajadoras y al campo. Subrayó que esta riqueza natural ofrece oportunidades para generar prosperidad, mejorar la calidad de vida y proyectar a Puebla como un destino de alcance nacional e internacional.

Durante su mensaje, la directora Olivia Salomón agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier y las autoridades estatales por promover esta propuesta que va de la mano con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y con los principios del Humanismo Mexicano, que colocan el bienestar de las personas, la dignidad de los pueblos originarios, el respeto y cuidado del medio ambiente, en el centro de la transformación.

Olivia Salomón habló de su origen poblano y del orgullo que representa para ella estar presente en su tierra natal y acompañar esta propuesta que celebra uno de los patrimonios naturales más extraordinarios de México. Destacó que estas cinco montañas guardan siglos de memoria, “desde Lotería Nacional nos honra llevar este mensaje a todo México, convencidos de que cuidar nuestra tierra es también honrar nuestras raíces y contribuir al bienestar de nuestro pueblo”.

La directora de Lotería Nacional agradeció al gobernador Alejandro Armenta por impulsar esta iniciativa y por acuñar con orgullo la denominación que hoy distingue a esa tierra: Puebla, el Estado de las Montañas, “usted ha sabido reconocer en estos cinco gigantes naturales mucho más que su belleza, ha puesto en valor su significado histórico, cultural y ambiental, y el lugar que ocupan en la identidad de nuestro estado”.

La titular de la institución de la suerte explicó que el diseño del billete conmemorativo es una composición que celebra la riqueza natural, cultural e histórica de la entidad, visión del artista poblano Aurelio Leonor Solís y su obra dedicada a estos gigantes de la naturaleza que han inspirado leyendas, visto florecer pueblos y acompañado el paso de los siglos, “aquí las montañas no sólo se elevan hacia el cielo: resguardan nuestra historia, dan identidad a nuestra tierra y son testigos eternos de su grandeza”.

Un billete que rinde homenaje a la naturaleza poblana

Olivia Salomón informó que para el Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 se emitieron dos millones 400 mil cachitos que viajarán por todo México convirtiéndose no sólo en la oportunidad de ganar un premio, sino en una invitación para que millones de mexicanos y mexicanas admiren la riqueza natural de Puebla. Cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos, se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre a las 20:00 horas y será transmitido por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.