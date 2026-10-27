Sismo ‘despierta’ a Chiapas: Temblor de 4.6 grados ‘sacude’ a Arriaga

El sismo tuvo como epicentro a Arriaga y se percibió en otras zonas de Chiapas. (Quadratín)

Un sismo de magnitud 4.6 grados sacudió el oeste de Arriaga, Chiapas, este martes 27 de octubre, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Tras el temblor, la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales para realizar una evaluación en la zona.

Más tarde, la Coordinación detalló que el sismo fue percibido por la población, pero no hubo efectos ni daños de algún tipo.

Hasta el momento, no se activó la alerta de tsunami en las costas por el movimiento; sin embargo, podrían presentarse variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar y corrientes locales en las costas cercanas al epicentro.

Así se vivió en Chiapas el sismo de hoy 27 de octubre

“Demasiado brusco, gracias a Dios no pasó a mayores”, dijeron en algunos comentarios a través de redes sociales y agregaron que también fue perceptible en Tuxtla Gutiérrez.

Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, precisó que el sismo ocurrió a las 6:01 horas e informó que se activaron los protocolos de emergencia.

“Espero de corazón que ustedes y sus familias se encuentren bien. Les pido mantener la calma y estar atentos a la información oficial”, dijo en una publicación a través de sus redes sociales.

Sismos en Chiapas

Hace una semana, un sismo de magnitud 5.0 se registró en las inmediaciones de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala; de acuerdo con información del Servicio Sismológico.

El movimiento ocurrió a las 08:47 horas, con un epicentro localizado a 72 kilómetros al este de esa localidad fronteriza y a una profundidad de 10 kilómetros, por lo que se clasificó como un evento superficial.

Tras el movimiento telúrico, autoridades locales y personal de Protección Civil también realizaron recorridos de inspección para evaluar posibles afectaciones en la región.

Luego de cumplir con dichos protocolos, no se confirmaron daños materiales ni personas lesionadas. Tampoco se emitió una alerta de tsunami para las costas de Chiapas.

*Con información de Quadratín