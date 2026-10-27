Nombran a Blanca Cruz como consejera presidenta provisional del INE tras renuncia de Guadalupe Taddei

Blanca Yassahara Cruz García fue elegida como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que Guadalupe Taddei presentara su renuncia el pasado lunes.

Esto será votado durante la Sesión Extraordinaria del Consejo General, que se prevé que sea celebrada a las 19:00 horas de hoy.

Fuentes consultadas al interior del órgano señalaron que, tras una reunión de poco más de dos horas, los consejeros llegaron al acuerdo de que Cruz García será su carta para sustituir a Taddei por alrededor de cuatro o cinco semanas.

La decisión fue adoptada por unanimidad. Blanca Cruz García se desempeñaba como consejera electoral del INE.

En 2022 fue designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

¿Por qué Guadalupe Taddei ya no es presidenta del INE?

Guadalupe Taddei anunció el domingo que renunciaría al cargo ante la Cámara de Diputados, el lunes 26 de octubre, tras publicaciones en medios sobre posibles conflictos de interés y triangulación de recursos con proveedores del Instituto.

“Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa soberanía me confirió en abril de 2023 como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral”, apuntó Taddei en un comunicado.

“Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”, añadió.

La crisis en el órgano electoral llega en pleno proceso electoral federal 2026-2027, iniciado el 10 de septiembre dio inicio el Proceso Electoral Federal 2026-2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas estatales, 500 diputaciones y el control del Congreso, entre otros cargos.

En su texto, Taddei afirmó: “No soy ajena a los señalamientos que durante los últimos días se han difundido en medios de comunicación y redes sociales, donde se han circulado trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito, como en todos los casos, deben verificarse y corroborarse”.

“Tengo la convicción de que toda denuncia, cualquiera que sea su origen o la persona a quien se refiera, debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho”, agregó.

Con información de EFE