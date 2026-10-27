Rita Bell, consejera del INE, acusa que Guadalupe Taddei la tenía amenazada: ‘Temí por mi vida’

Rita Bell reconoció que sí se reunió con el contratista Alfredo Hernández Casillas, aunque, argumentó, bajo órdenes de Taddei.

La consejera Rita Bell López dijo que fue amenzada por Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del INE, luego de que marcó su distancia con ella tras detectar irregularidades en contratos con el proveedor Alfredo Hernández Casillas.

La consejera electoral explicó que se fue desvinculando de Guadalupe Taddei “cuando veía una mentira tras otra” y que denunció las irregularidades, mismas que le acarrearon amenazas.

”¿Taddei los tenía amenazados?”, se le cuestionó directamente.

”A mí me mandó (a amenazar). Ella no lo hacía, pero yo tengo personas que me buscaban a mí y a gente de mi equipo y que les decían ‘díganle que le baje’ y me acusaba que yo estaba de traidora", afirmó.

Rita Bell explica por qué se reunió con Alfredo Hernández Casillas

La consejera dio detalles sobre el origen de las imágenes en las que aparece con el ‘contratista preferido’ de Taddei. Reconoció que se reunió con él y con Juan Carlos Cuervo en 2023 en el restaurante Los Danzantes, en Coyoacán a petición de Guadalupe Taddei Zavala, pero que se desvinculó de él cuando notó irregularidades.

“La última ocasión en que yo vi a Alfredo, me dijo que era a nombre de la entonces presidenta a Guadalupe Taddei. Me citó y ahí en la reunión me dijo que Guadalupe le mandaba preguntar qué era lo que yo quería del INE. Cuando me dijo eso, yo le dije que no quería nada, solo trabajar, no tengo ninguna necesidad y solo quiero trabajar y di por terminada la reunión, me enojé mucho”, indicó

A partir de ese encuentro, la consejera insistió: “He estado amenazada, he temido por mi vida, por supuesto” y que hace la denuncia de la situación “con miedo”.

A pregunta expresa sobre si renunciará al INE, Rita Bell López subrayó: “Yo (haré) lo que abone a la institución, tengo mi conciencia, tranquila, siempre las imágenes son muy complicadas, pero de verdad la señora fue metiéndose en un montón de problemas y yo aquello que no lastime la institución por eso es importante salir”.

INE elige a consejera presidenta interina

Se trata de la consejera Blanca Cruz García, cuya elección será ratificada en sesión extraordinaria del Consejo General en la tarde de este martes 27 de octubre.

Fuentes consultadas por El Financiero contaron que la elección de Blanca Cruz García fue unánime. La funcionaria electoral estará en ese cargo entre cuatro a cinco semanas en lo que la Cámara de Diputados elige a la nueva o nuevo consejero presidente del INE.

Blanca Cruz García fue designada como consejera presidenta del Instituto Electoral de Puebla en 2022. Es licenciada en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, y también tiene una maestría en Derecho por la BUAP.

“Es una profesional del ámbito electoral con sólida experiencia en la organización y operación de procesos electorales en México”, dice su perfil en el INE.