Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 27 de octubre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 27 de octubre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 27 de octubre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa podría brindar detalles sobre la negociación con los trabajadores del IMSS luego que rechazaron la oferta de un aumento al salario del 8 por ciento.

A la par, podría referirse al llamado para hacer una ‘purga’ en el INE, luego del escándalo de corrupción que obligó a Guadalupe Taddei a renunciar a su cargo como presidenta.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 26 de octubre?

En la conferencia de prensa anterior, la mandataria anunció una gira por hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste) para conocer las necesidades que tiene el sistema.

A la par, se refirió a la petición de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, quien pidió que no hubiera impunidad en el caso de Guadalupe Taddei respecto a las presuntas irregularidades detectadas en la asignación de contratos.

Además, la mandataria celebró la decisión de Guadalupe Taddei de separarse del cargo de cara al inicio del proceso electoral 2027 con el fin de dar legitimidad a las elecciones.