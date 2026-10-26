Triunfo de Lula da Silva ‘tira’ la Bolsa de São Paulo 16%... y suspende operaciones hasta por 30 minutos

El triunfo de Lula da Silva provocó que la Bolsa de São Paulo se desplomara 16%.

La Bolsa de São Paulo abrió este lunes 26 de octubre con una fuerte caída del 16.6 por ciento, después de la reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios del domingo.

Antes del desplome, la administradora del parqué paulista suspendió las negociaciones por 30 minutos, un mecanismo extraordinario conocido como “circuit breaker” que se activa cuando hay caídas de más del 10 por ciento.

Es la primera vez que se implementa el mecanismo desde el estallido de la pandemia de COVID-19 en 2020.

Los títulos preferentes de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se dejaron un 8.6 por ciento, mientras que los papeles del banco Itaú retrocedieron un 15.6 por ciento.

¿Cuánto se depreció el real brasileño HOY 26 de octubre?

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció esta mañana un 12 por ciento frente al dólar, cotizado a 5,444 reales para la venta y 5,945 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

La fuerte caída bursátil y la depreciación de la moneda responden a la sorpresiva victoria de Lula, quien obtuvo el 52 por ciento de los votos frente al 48 La Bolsa de São Paulo abrió este lunes con una fuerte caída del 16.6 por ciento, después de la reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios del domingo.

Antes del desplome, la administradora del parqué paulista suspendió las negociaciones por 30 minutos, un mecanismo extraordinario conocido como “circuit breaker” que se activa cuando hay caídas de más del 10 por ciento.

Es la primera vez que se implementa el mecanismo desde el estallido de la pandemia de la COVID-19 en 2020.

Los títulos preferentes de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se dejaron un 8.6 por ciento, mientras que los papeles del banco Itaú retrocedieron un 15,6 por ciento.

Ese día el parqué cerró en su máximo histórico, impulsado por la confianza del mercado en una eventual victoria de Bolsonaro que no se materializó este domingo.