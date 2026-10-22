‘Hackeaban para emitirlos’: Así operaba la red de certificados de COVID-19 falsos ligada a Edson Álvarez

Juan José López Ordóñez afirmó que los certificados de vacunación tenían un precio de 500 dólares, equivalentes a 9 mil 354 pesos. (Foto: Shutterstock/Unsplash)

Con sellos, firmas y hasta un código QR eran los falsos certificados de vacunación contra el COVID-19 que Edson Álvarez, el futbolista del West Ham United, presuntamente vendía, según afirma Juan José López Ordóñez.

El productor habló al respecto debido a que asegura haber sido testigo de cómo operaba la supuesta red de falsificación de certificados de vacunación, en la que también dijo que estaba involucrado Jonathan Toache, exsuegro del jugador de la Selección Nacional.

“La carga moral es muy fuerte y aquí estoy dando la cara. Si tengo alguna responsabilidad, la autoridad lo dirá, pero no puedo seguir ocultando esto”, dijo en una conferencia de prensa en la que dio detalles del caso.

Esta no es la primera acusación que el productor Juan José López hace contra el futbolista Edson Álvarez, ya que hace unas semanas afirmó que él habría participado en su secuestro e indicó que el deportista le debe 3.5 millones de pesos por un documental que le produjo, pero que no salió a la luz.

¿Qué tiene que ver Edson Álvarez en la supuesta red de certificados falsos?

Juan José López Ordóñez brindó una entrevista a TVNotas, en la que afirmó que la red fue creada por el propio jugador del West Ham United con ayuda de otras dos personas.

“Edson Álvarez y Jonathan Toache (exsuegro del futbolista), junto con la doctora Diana Magaña, crearon la plataforma ‘Resistencia’, donde hackeaban para emitir certificados del sector salud”, comentó.

De manera ilegal, el equipo que trabajaba con los fundadores de la red supuestamente solicitaba a los compradores sus datos personales y, con esta información, generaba los documentos que validaban la aplicación de las vacunas.

Edson Álvarez fue parte de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 (Foto: Cuartoscuro).

“Hackeaban el número de lote, el nombre de la vacuna y el lugar de expedición, como Campo Marte o Azcapotzalco, y lo emitían sin que la persona se presentara a ponerse la vacuna”, comentó el productor.

En la conferencia de prensa, además, reveló que los certificados parecían auténticos, ya que tenían “todos los sellos y firmas correspondientes”. En tanto, para TVNotas también indicó que el documento tenía un código QR.

“En el certificado aparece un QR con datos generales de la persona que solicitaba”, compartió, e indicó que a los compradores finalmente se les entregaba un papel.

¿Qué famosos habrían comprado los certificados falsos de COVID-19?

El productor afirmó que la venta de los certificados de vacunación falsos estaba abierta a “personas del medio artístico, empresarios de altas esferas y gente común”, quienes los compraban principalmente debido a que eran un requisito para viajar.

López Ordóñez afirma que diversas celebridades contrataron este servicio. Entre los artistas que señaló durante la entrevista con TVNotas se encuentran cantantes como Jay de la Cueva y actores como Osvaldo Benavides, quien da vida a Luis de Llano en la nueva serie de Timbiriche.

La lista de todos los artistas que señaló el productor en la publicación es la siguiente:

Montserrat Oliver

Yolanda Andrade

Jay de la Cueva

Natalia Lafourcade

Alfredo Adame

Héctor Bonilla

Karina Velasco

Osvaldo Benavides

Esmeralda Pimentel

Michel Franco

El productor también afirma que no denunció a Edson Álvarez y a los partícipes de la presunta red debido a que recibió amenazas. Hasta este momento, ninguno de los involucrados ha hablado al respecto.

Edson Álvarez es acusado por productor (Foto: Cuartoscuro).

¿Cuántos certificados falsos habrían emitido Edson Álvarez y su exsuegro?

Durante la conferencia de prensa, Juan José López Ordóñez comentó que la red habría expedido miles de certificados, los cuales tenían un costo de 500 dólares, equivalentes a 9 mil 354 pesos, cada uno.

“Expidieron alrededor de 27 mil certificados de vacunación falsos durante la pandemia de COVID-19, los cuales vendían a 500 dólares cada uno”, comentó. También indicó que supuestamente Edson Álvarez hizo uso de uno de estos para ir al Mundial de Qatar 2022.

En entrevista con TVNotas, aseguró que, a través de la venta de los certificados, Edson y sus colaboradores habrían obtenido una gran cantidad de dinero, que recibían en efectivo y repartían entre el equipo.

Hasta este momento, los involucrados en la denuncia pública que hizo el productor Juan José López Ordóñez no han hablado al respecto ni se conoce una postura de las autoridades sobre este caso, por lo que, hasta ahora, se trata únicamente de acusaciones.