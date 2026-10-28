Le salió mal a Trump: Arancel al tomate mexicano encareció el producto en EU, asegura Ebrard

Ebrard argumentó que la preferencia por el producto mexicano responde a sus características y sabor. (Foto: Cuartoscuro)

La cuota compensatoria de 17 por ciento impuesta por Estados Unidos al tomate mexicano elevó los precios para sus consumidores y abrió espacio a proveedores de Canadá y Guatemala, sin beneficiar a los productores de Florida, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“¿Qué pasó? ¿Quién creció? ¿Florida? No. Creció Canadá con sus invernaderos, creció Guatemala y crecieron otros países. O sea, ni siquiera funcionó para lo que querían”, señaló durante un encuentro con medios en el marco del evento Hecho en México para el mundo.

¿Qué pasó con el precio del jitomate en EU?

El funcionario cuestionó la efectividad de las restricciones comerciales promovidas por productores estadounidenses y sostuvo que el gravamen redujo las exportaciones mexicanas, pero no consiguió desplazar al tomate nacional del gusto de los consumidores del país vecino.

“¿Y para el consumidor de Estados Unidos qué pasó? Le subieron el precio”, afirmó.

Ebrard argumentó que la preferencia por el producto mexicano responde a sus características y sabor, lo que dificulta sustituirlo por mercancía de otros orígenes sin afectar el mercado.

“¿Por qué el consumidor en Estados Unidos dice, quiero tomate de México? (...) Porque el sabor del tomate nuestro, que tú usas en las hamburguesas y en todo, es muy distinto al que proviene de otro lado. Entonces, no tiene la misma aceptación”, explicó.

Riesgos de utilizar cuotas compensatorias

El secretario remarcó los riesgos de utilizar cuotas compensatorias y restricciones comerciales para favorecer a determinados sectores productivos, pues sus efectos pueden extenderse a los consumidores y a otras industrias de la región.

“Yo creo que es una mala idea”, dijo al referirse a la imposición de cuotas y medidas restrictivas en el comercio agropecuario entre México y Estados Unidos.

Ebrard recordó que México es el principal comprador de granos estadounidenses y también importa pollo y carne de cerdo, mientras que Estados Unidos adquiere ganado mexicano, una relación que, a su juicio, hace contraproducente profundizar las restricciones en el sector agropecuario.