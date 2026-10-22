‘Tomate se dispara’: Inflación en México repunta a 3.62% en octubre, ¿qué alimentos subieron de precio?

La inflación anual de México aceleró más de lo previsto en la primera mitad de octubre, aumentando la presión sobre el Banco de México para que reconsidere una pausa de cinco meses en las tasas de interés.

Los precios al consumidor aumentaron 3.62 por ciento en las primeras dos semanas de octubre frente al mismo período del año anterior, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La cifra superó la estimación mediana de 3.59 por ciento de los analistas encuestados por Bloomberg y se ubicó por encima del 3.49 por ciento registrado a multas de septiembre.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, también se aceleró al 3.78 por ciento interanual, por encima de la estimación mediana de 3.70 por ciento de los analistas y del 3.71 por ciento registrado a multas de septiembre. Banxico tiene una meta de inflación del 3 por ciento, más o menos un punto porcentual.

¿Qué alimentos subieron más de precio en octubre?

Entre los alimentos que registraron mayores aumentos de precio durante la primera quincena de octubre destacó el tomate verde, cuyo costo subió 22.07 por ciento, de acuerdo con la variación quincenal.

También sobresalió la calabacita, con un incremento de 16.27 por ciento, dos productos que presionaron el gasto de los hogares mexicanos al acudir al mercado o al supermercado.

Aunque el alza de estos productos llamó la atención, otros rubros también registraron incrementos importantes en el mismo periodo, como la electricidad, con 18.51 por ciento, y el transporte aéreo, con 14.77 por ciento.

Sin embargo, estos últimos no son alimentos, por lo que es importante distinguir entre los productos que subieron más en general y los que tuvieron mayores aumentos dentro de la canasta alimentaria.

¿Cómo quedó la tasa de interés de Banxico en septiembre?

El mes pasado, Banxico mantuvo su tasa de interés de referencia sin cambios en 6.5 por ciento por tercera reunión consecutiva, mientras evalúa si continuará la reciente desaceleración de la inflación.

Los responsables de política monetaria eliminaron la orientación previa que sugerencia que probablemente mantendrían sin cambios los costos de endeudamiento en adelante y adoptaron, en cambio, una postura más dependiente de los datos. El banco, que mantiene la tasa sin cambios desde junio, celebrará su próxima reunión de política monetaria el 5 de noviembre.

Banxico señaló en las minutas de su decisión de septiembre que la incertidumbre comercial y la escalada de la guerra en Medio Oriente son los principales factores que impulsan los aumentos de los precios al consumidor.

Aunque considera que el balance de riesgos está sesgado al alza, el banco aún prevé que la inflación converja nuevamente hacia su objetivo en el último trimestre de 2027.