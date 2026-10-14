Inflación de EU ‘espanta’ al tipo de cambio: Peso pierde 14 centavos ante el dólar

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este miércoles 14 de octubre.

El peso mexicano se deprecia ante el dólar en la sesión de este miércoles 14 de octubre, mientras el mercado asimila el dato de inflación de EU en septiembre que fue más alto de lo anticipado.

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron en septiembre al ritmo más rápido en cinco meses, impulsados por el alza de los combustibles, una consecuencia de la guerra entre Donald Trump e Irán.

El índice subyacente también superó las previsiones, manteniendo la presión sobre los presupuestos de los hogares antes de las elecciones legislativas de noviembre.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar HOY 14 de octubre?

Según datos de Bloomberg, el peso se deprecia 0.76 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.50 unidades, 13 centavos más con respecto al cierre del martes 13 de octubre.

El informe de inflación en EU remarca que la economía será el principal tema de cara a las elecciones intermedias de noviembre en las que se prevé que los republicanos pierdan la Cámara de los Representantes.

El dato del nivel de los precios también ayuda a explicar por qué se espera que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés en los próximos meses, incluso si opta por hacer una pausa en su próxima reunión de política monetaria a finales de octubre.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.95 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.93 unidades por cada billete verde en la sesión de este miércoles 14 de octubre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.26 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.24 por ciento.

Entre las monedas que pierden ante el dólar están la corona sueca con 0.85 por ciento; el peso colombiano con 0.63 por ciento; la corona checa con 0.61 por ciento; el franco suizo con 0.60 por ciento, y la corona danesa con 0.59 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg