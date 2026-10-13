FMI mejora pronóstico de crecimiento de México a 1.5% en 2026 gracias a ‘boom’ de exportaciones

En su informe, el FMI destacó el impulso que las inversiones en Inteligencia Artificial le están dando a las economías en todo el mundo.

La economía de México crecerá más de lo previsto en 2026, de acuerdo con la actualización del pronóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicada este martes 13 de octubre.

El organismo elevó de 1.2 a 1.5 por ciento la previsión para el Producto Interno Bruto (PIB), lo que supondría una “modesta aceleración” tras el estancamiento de 2025, cuando avanzó solo 0.5 por ciento, según el informe Perspectivas Económicas Globales.

No obstante, el Fondo Monetario Internacional rebajó el pronóstico de crecimiento para 2027 de 1.9 a 1.8 por ciento para México, la segunda mayor economía de Latinoamérica.

“En México, se proyecta que el crecimiento se acelere modestamente (...) en medio del continuado apoyo de las exportaciones, incluida las cadenas de valor de la Inteligencia Artificial y la estabilización de la inversión, aunque el comercio y otras incertidumbres seguirán restringiendo la actividad”, apuntó el informe del FMI.

Las previsiones para este año del Fondo coinciden con las del Gobierno de México, que ha pronosticado un crecimiento de 1.5 por ciento, y son levemente inferiores a las estimadas para 2027, cuando se espera un avance de 2 por ciento.

En septiembre, Édgar Amador, secretario de Hacienda, señaló durante la entrega del paquete económico 2027 en la Cámara de Diputados, que las previsiones muestran “la solidez de la economía mexicana”.

¿Cuánto crecerá el PIB del mundo en 2026?

Avanzará 3.1 por ciento, una décima más de lo previsto anteriormente, y subirá 3.4 por ciento en 2027, con la guerra de Irán y el aumento de los precios del petróleo y las materias primas restando fuerza al avance económico y la inversión en Inteligencia Artificial (IA) como elemento positivo que amortigua el impacto del conflicto.

Según el informe de Perspectivas Económicas Mundiales del FMI, la generación de riqueza de este año será cuatro décimas menor que en 2025, cuando la economía creció 3.5 por ciento, y la revisión al alza de 2026 con respecto a julio se ha visto marcada por una leve rebaja para las previsiones de China, que crecerá 4.5 por ciento, una décima menos.

El FMI mejoró las previsiones para Alemania en seis décimas para este año, hasta 1.3 por ciento, y en cuatro y tres décimas a España e Italia, respectivamente, que crecerán 2.5 y 0.8 por ciento, respectivamente. Esto mantiene a España como la gran economía europea que más crece.

La primera economía mundial, Estados Unidos, no presenta cambios significativos y el informe espera que cierre tanto 2026 como 2027 con un crecimiento de 2.3 por ciento.

La ‘advertencia’ del FMI por la IA y la guerra en Irán

El mundo ha reducido sus ‘colchones de petróleo’ para absorber la escasez de suministro desde que EU atacó Irán en febrero, y esas reservas podrían agotarse a medida que el conflicto se prolonga.

El auge de la Inteligencia Artificial ha impulsado la demanda de hardware y podría generar amplios aumentos de productividad, pero también conlleva riesgos financieros. Y el reciente aumento de tasas de los bonos hace más urgente reducir los déficits presupuestarios y la deuda pública.

“La economía mundial ha mostrado resiliencia, pero esa resiliencia está llegando a sus límites”, y los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja, consideró la economista jefe del FMI, Silvana Tenreyro.

Con información de Bloomberg