Nobel de Economía 2026: Premian a estadounidenses por modelo que enfrenta crisis económica e inflación

Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford fueron galardonados con el Premio de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel 2026 por sus investigaciones sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica, un enfoque que permite mejorar las respuestas de los gobiernos y los bancos centrales ante las recesiones y las fluctuaciones económicas.

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el reconocimiento este lunes 12 de octubre y destacó que los investigadores desarrollaron modelos macroeconómicos que han mejorado significativamente la capacidad para aplicar políticas de estabilización efectivas. Estas herramientas permiten que las medidas monetarias y fiscales, cuando se implementan en el momento adecuado, reduzcan las fluctuaciones de la economía.

“La investigación de los galardonados de este año ha contribuido a que estemos mejor preparados para gestionar las recesiones económicas”, destacó la institución al anunciar el premio.

¿Cómo funciona el modelo económico que ganó el Nobel de Economía 2026?

Las investigaciones de Hall y Woodford contribuyeron al desarrollo de los modelos neokeynesianos, que permiten estudiar cómo las decisiones de los hogares y las empresas influyen en el comportamiento general de la economía.

A diferencia de los modelos que se apoyan principalmente en las relaciones estadísticas entre variables macroeconómicas, como la inflación, la producción y el consumo, este enfoque incorpora los llamados microfundamentos. Es decir, parte de las decisiones individuales de millones de personas y empresas para explicar los movimientos de la economía en su conjunto.

Este cambio permitió comprender mejor cómo las políticas de estabilización afectan los ciclos económicos y cómo las autoridades pueden intervenir para reducir sus efectos negativos.

Actualmente, los modelos neokeynesianos se utilizan en bancos centrales y ministerios de Finanzas de todo el mundo para orientar decisiones de política económica.

¿Cómo ayudan las investigaciones a enfrentar las crisis económicas?

La economía atraviesa periodos de crecimiento y desaceleración. Durante una recesión, por ejemplo, los gobiernos pueden impulsar el gasto público y los bancos centrales reducir las tasas de interés para estimular la actividad económica.

En cambio, cuando la economía crece demasiado rápido y aumentan las presiones inflacionarias, las autoridades pueden adoptar medidas para moderar la demanda, como elevar las tasas de interés o reducir el gasto público.

El desafío consiste en determinar qué medidas aplicar y en qué momento hacerlo. Los modelos desarrollados a partir de las investigaciones de los galardonados ayudan a analizar estos escenarios y estimar los efectos de las decisiones económicas.

El enfoque también permite estudiar los llamados choques de oferta y demanda, acontecimientos inesperados que alteran el funcionamiento de la economía.

Un choque negativo de oferta, por ejemplo, puede producirse cuando escasean las materias primas y aumentan los costos de producción. En contraste, un avance tecnológico puede abaratar la fabricación de productos y aumentar la capacidad productiva.

Por el lado de la demanda, una noticia favorable sobre el futuro puede impulsar el consumo de los hogares y la inversión de las empresas, mientras que un deterioro de las expectativas puede provocar el efecto contrario.

Comprender estas variaciones ayuda a los responsables de la política económica a evaluar cómo responder ante cada situación y reducir el riesgo de recesiones prolongadas o episodios persistentes de inflación.

¿Quién es Robert E. Hall, ganador del Nobel de Economía 2026?

Robert E. Hall nació en 1943 en Palo Alto, California, Estados Unidos. Es profesor de Economía en la Universidad de Stanford e investigador asociado al Instituto Hoover.

Su trayectoria académica se ha centrado en temas como el empleo, la inflación, la tecnología, la competencia y la política económica. Sus investigaciones han contribuido al análisis del comportamiento de la economía en su conjunto y de los mercados.

Hall obtuvo su doctorado en Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1967.

¿Quién es Michael Woodford, ganador del Nobel de Economía 2026?

Michael Woodford nació en 1955 en Chicopee, Massachusetts, Estados Unidos. Es profesor de Economía Política en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Su trabajo académico se ha enfocado en la teoría macroeconómica y en el análisis de la política monetaria, con especial atención a la forma en que las decisiones de los bancos centrales influyen en la actividad económica y la inflación.

Woodford obtuvo su doctorado en Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1983.

Las investigaciones de ambos economistas ayudaron a transformar la manera en que se estudia la estabilización macroeconómica y a desarrollar herramientas que hoy sirven para orientar las decisiones de las autoridades económicas.

¿Cuánto dinero recibirán los ganadores del Nobel de Economía 2026?

El Premio de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel fue establecido en 1968 por el Banco Central de Suecia, en ocasión del tricentenario de la institución. A diferencia de los cinco premios originales establecidos en el testamento de Alfred Nobel, este reconocimiento se creó posteriormente.

La distinción incluye una medalla, un diploma y una dotación económica de 12 millones de coronas suecas, que se repartirá en partes iguales entre Robert E. Hall y Michael Woodford, de acuerdo con el anuncio oficial.

La ceremonia de entrega de los premios Nobel se celebra tradicionalmente el 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia, fecha que conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, ocurrida en 1896.