Trump hace ‘berrinche’ por perder Nobel de la Paz 2026: Sanciona a la Corte Penal Internacional

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 9 de octubre sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.

“Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”, anunció en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Trump comparte critica a la nueva Nobel de la Paz, ‘Navi’ Pillay

El presidente Donald Trump compartió una publicación que critica duramente la decisión del Comité del Nobel de la Paz de conceder el galardón a la jurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, así como de no reconocer en su lugar sus propios logros.

Trump, conocido por codiciar abiertamente el Premio Nobel de la Paz, no se ha pronunciado directamente aún, pero sí republicó un mensaje en su red Truth Social donde el usuario Schoenlaw advierte que el “Comité Nobel ha quedado irremediablemente desacreditado y ha degradado el otrora prestigioso Premio Nobel de la Paz” al otorgárselo a Pillay.

“Pillay manifiesta un odio descarado hacia Estados Unidos e Israel. Desde su cargo, ha elogiado a terroristas y ha recompensado a Hamás. Llevó a cabo una ‘investigación’ fraudulenta en la que afirmaba que Israel había cometido genocidio y exigía que se emprendieran acciones judiciales”, continúa el largo post.

Schoenlaw agrega que Pillay, que ha ejercido como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional (CPI), y fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “jamás ha hecho nada por fomentar la paz; más bien, todo lo contrario”.

Pillay, que hasta hace poco presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, la cual determinó que Israel había cometido un genocidio en Gaza, fue galardonada “por su labor en favor de la paz y el derecho internacional”.

La jurista dedicó el premio a todos los supervivientes de crímenes de guerra y a los defensores de la justicia internacional y bromeó con entregarle también el galardón físico a Trump.

“Muchas gracias, si aplauden un poco más, puede que comparta este premio con Trump”, dijo al llegar este viernes a una rueda de prensa en Alemania, según un vídeo difundido en las redes sociales por la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnés Callamard.