Justin Trudeau ‘culpa’ a Trump por caída del turismo en EU: ‘Viajeros no se sienten bienvenidos’

El efecto ‘Trump’ en el turismo ha causado disrupciones en el flujo de viajeros que llegan y salen de Estados Unidos, particularmente en aquellos que están volteando a ver otros destinos antes de llegar a la Unión Americana.

Las razones de ello no están en el precio, pues el destino ha bajado las tarifas de viaje, sino en las decisiones políticas de Trump, las cuales han impactado en el sentimiento de los viajeros, particularmente en los canadienses.

“En los últimos años, Estados Unidos no ha sido muy bueno a la hora de hacer que los viajeros se sientan bienvenidos”, sentencia el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el marco de la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Viajeros prefieren ir a México que a EU por discurso de Trump

El discurso de Trump contra Canadá ha generado un clima de enemistad, que se ha traducido en una caída del 22 por ciento de los ciudadanos del país de la hoja de maple hacia Estados Unidos, una situación que ya pesa en la visión del gobierno de la Unión Americana.

Algunos de los viajeros que se han negado a ir a Estados Unidos, han ido a México, por ejemplo. En el periodo enero-julio, el arribo de canadienses al país aumentó 10 por ciento.

Los ataques cruzados entre Canadá y Estados Unidos están generando, además, un entorno cambiante en el flujo de viajeros. Mientras que el gobierno de Trump asegurá que Canadá “no existe”, la visión del gobierno de la hoja de maple ha sido desmotivar el viaje hacia ese país.

Sin embargo, Trudeau considera que “hay muchos canadienses que, por primera vez, están preocupados por cruzar la frontera estadounidense. Durante generaciones, canadienses y estadounidenses han cruzado nuestra frontera compartida, la frontera no militarizada más larga del mundo, y casi lo hemos dado por sentado”.

Desde el lado contrario, Nick Adams, enviado especial de Trump para el turismo, asegura que Estados Unidos está abierto para recibir a todos los viajeros.

La apuesta del gobierno de Trump es de una apertura en el discurso, y de controles más rigurosos en los hechos.

Sin embargo, Adams admite que la caída en la llegada de viajeros canadienses a Estados Unidos está afectando los negocios locales, principalmente en zonas como Hawai, Maine o Las Vegas.