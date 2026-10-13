Para armar ‘la nave’: Sheinbaum elimina por 5 años arancel de 10% a autopartes

El beneficio entrará en vigor a partir del 14 de octubre de 2026 y no será generalizado.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum eliminó temporalmente el arancel de 10 por ciento a la importación de autopartes y componentes destinados al ensamble de automóviles, medida que tendrá una vigencia de cinco años y con la que busca atraer nuevas líneas de producción al país y reducir los costos de instalación de nuevas plantas automotrices.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y establece la exención para mercancías clasificadas en la fracción 9803.00.01, utilizadas por empresas autorizadas para ensamblar y fabricar vehículos.

“La exención temporal del arancel aplicable a la importación de las mercancías clasificadas en la fracción arancelaria 9803.00.01 permitirá reducir los costos de establecimiento y operación de nuevos proyectos automotrices, incentivando la instalación de líneas de producción en México (…) y el fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales, en congruencia con los objetivos previstos en el Plan México”, señala el decreto.

¿Cuándo entrará en vigor el decreto de autopartes?

El beneficio entrará en vigor a partir del 14 de octubre de 2026 y no será generalizado, ya que sólo podrán acceder las compañías que cuenten con autorización de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos, conforme a la Ley Aduanera, y que cumplan con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Economía (SE).

“La fracción arancelaria 9803.00.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, relativa a ”Partes y componentes para el ensamble de automóviles” aplicará siempre que se ajusten a los lineamientos que establezca la Secretaría de Economía”, añadió el decreto publicado este martes 13 de octubre.

La exención también pretende reducir los costos de operación, incentivar la contratación de personal especializado y facilitar la transferencia de tecnología, en un contexto de reconfiguración de las cadenas globales de suministro y mayores restricciones al comercio internacional.

“En el contexto actual de reconfiguración de las cadenas globales de suministro y de los procesos de relocalización productiva, resulta necesario fortalecer las condiciones de competitividad de México como destino de inversión para la industria automotriz, particularmente para aquellos proyectos que contemplan el establecimiento gradual de operaciones productivas mediante esquemas de ensamble de vehículos tipo Semi Knocked Down (SKD) o Completely Knocked Down (CKD)”, detalla el decreto publicado en el DOF.