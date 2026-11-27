El cofundador de The Killers, Dave Keuning, aseguró que, a pesar del derrame cerebral, conserva sus habilidades para tocar la guitarra. (Foto: ChatGPT)

El guitarrista y cofundador de The Killers, Dave Keuning, reveló que sufrió un derrame cerebral que puso en riesgo su vida y por el cual tuvo que someterse a una cirugía de emergencia.

A través de una publicación en Instagram, con motivo del Día de Acción de Gracias, el músico estadounidense compartió detalles sobre los problemas de salud que enfrentó a mediados de noviembre y reconoció que la rápida reacción de su esposa fue fundamental para que recibiera atención médica.

Pese al pronóstico desfavorable de los médicos, el integrante de The Killers aseguró que recuperó sus capacidades físicas, incluida la habilidad para tocar la guitarra.

¿Qué le pasó a Dave Keuning, guitarrista de The Killers?

Dave Keuning explicó que, hace dos semanas, un coágulo interrumpió el suministro de sangre al hemisferio derecho de su cerebro, lo que provocó la pérdida de la visión de un ojo y de la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo.

“Hace dos semanas, tuve un derrame cerebral grave, y gracias a que mi esposa actuó rápido, fui directamente al hospital y me operaron. La primera hora después de un derrame cerebral es crítica cuando se trata de llegar al hospital”, relató.

Debido a la gravedad de su estado de salud, los médicos le dieron pocas probabilidades de sobrevivir y le advirtieron que, en caso de superar la emergencia, tendría discapacidades.

“Los médicos dijeron que tenía un 40 por ciento de posibilidades de sobrevivir y que tendría discapacidades después, pero por algún milagro estoy bien”, expresó.

Una de las preocupaciones del integrante de The Killers era saber si podría continuar con su carrera musical: “Y sí, puedo tocar la guitarra tan bien como antes. Fue lo primero que comprobé cuando me desperté de la cirugía”, agregó.

El músico aprovechó la celebración del Día de Acción de Gracias para expresar su agradecimiento a su esposa, sus hijos y sus compañeros de banda. El derrame cerebral ocurrió casi tres meses después del nacimiento de Odette, su hija.

“Me siento extremadamente afortunado de estar vivo y bien, y de poder usar mis manos y pies y hablar como antes. Estoy agradecido por mi esposa, mi hijo, mi hija y todos mis compañeros de banda, de los que me siento más cerca que nunca”, comentó.

¿Quién es Dave Keuning y cuál es su trayectoria musical?

El músico David Brent Keuning, de 50 años, es originario de la ciudad de Pella, en el estado de Iowa, Estados Unidos. Desde su adolescencia mostró interés por la música, particularmente por la guitarra.

Tras mudarse a Las Vegas, Nevada, el guitarrista publicó un anuncio en un periódico local en 2001 para encontrar músicos con quienes formar una banda. Uno de los interesados fue Brandon Flowers, con quien fundó The Killers.

Entre las primeras composiciones en las que trabajaron se encuentra Mr. Brightside, canción cuyo característico riff de guitarra fue creado por Keuning y que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la agrupación.

Con la incorporación del bajista Mark Stoermer y el baterista Ronnie Vannucci Jr., The Killers consolidó su formación y, en 2004, lanzó su primer álbum de estudio, Hot Fuss, producción a la que le siguieron discos como Sam’s Town, Day & Age y Battle Born.

Keuning también participó en la composición de canciones como Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind y Human, con las cuales la agrupación consolidó su popularidad internacional.

En 2017, el guitarrista decidió alejarse temporalmente de las giras de The Killers debido al agotamiento que le provocaron los constantes compromisos musicales y a su deseo de pasar más tiempo con su hijo.

Durante este periodo, el músico emprendió una carrera como solista bajo el nombre de Keuning y lanzó los álbumes Prismism (2019) y A Mild Case of Everything (2021).

Aunque no participó en la grabación de Imploding the Mirage (2020), Keuning regresó al estudio con sus compañeros de The Killers para trabajar en Pressure Machine, producción discográfica que salió a la venta en agosto de 2021.