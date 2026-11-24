Pepo López, cantante y acordeonista de la agrupación Passion Vallenata, sufrió quemaduras tras una explosión ocurrida en su domicilio en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El accidente también afectó a su esposa, Betsy Malo; ambos se reportan estables y en recuperación.

Por medio de sus redes sociales, la agrupación de música vallenata informó que las lesiones del cantante no ponen en riesgo su vida. También agradeció las muestras de apoyo y cariño que han recibido tras el incidente.

“Agradecemos cada muestra de apoyo y cariño recibida en estos momentos”, expresó Passion Vallenata.

Sobre sus próximas presentaciones, la agrupación regiomontana adelantó que este miércoles compartirá nueva información, una vez que Pepo reciba una valoración médica más precisa. Por ahora, estima que el periodo de recuperación podría ser de cuatro a cinco días, aunque este tiempo estará sujeto a su evolución.

“Nos comunicaremos directamente con los contratantes de los eventos programados esta semana, agradeciendo su comprensión y solidaridad. Nuestra prioridad es su recuperación y confiamos en que muy pronto estaremos nuevamente en el escenario”, comunicó la banda.

¿Cómo fue la explosión en la casa de Pepo López?

De acuerdo con el diario El Norte, la explosión ocurrió alrededor de las 18:00 horas del lunes en una vivienda del fraccionamiento Puerta Oriente, en el municipio de Guadalupe, dentro del área metropolitana de Monterrey.

Además de Pepo López y su esposa, en el domicilio se encontraban otra mujer y tres menores de edad, pero únicamente el cantante regiomontano y Betsy Malo resultaron afectados por el incidente.

Telediario informó que ambos fueron trasladados a un hospital privado de Guadalupe con ayuda de sus vecinos. El músico, de 35 años, y su esposa, de 30, permanecen bajo atención médica.

La explosión provocó daños materiales en la segunda planta de la vivienda. Según el noticiero regiomontano, las afectaciones alcanzaron la lavandería, una recámara, un ventanal y una habitación de aproximadamente 15 metros cuadrados.

Sobre el origen del accidente, las primeras investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León apuntan presuntamente a una fuga en un tanque de gas de 20 kilogramos, de acuerdo con El Norte.

¿Quién es Pepo López, cantante de Passion Vallenata?

Gerardo Enrique García Hernández, conocido artísticamente como Pepo López, es un cantante y acordeonista de 35 años originario de Monterrey, Nuevo León. Es vocalista y músico de Passion Vallenata, con la que ha desarrollado su trayectoria musical.

Su interés por la música comenzó durante la infancia, entre los ocho y diez años, cuando descubrió su gusto por el acordeón. Sus primeras presentaciones fueron en reuniones familiares, fiestas privadas y eventos en cocheras y patios particulares. Después de aproximadamente una década de trabajo, consiguió llevar su proyecto a escenarios de mayor alcance, entre ellos la Arena Monterrey.

En 2023, su trayectoria tuvo un episodio complicado cuando sobrevivió a un ataque armado durante un evento benéfico en Monterrey. En aquella balacera, recibió cinco impactos de bala y perdió una pierna. Pese a las lesiones, retomó sus presentaciones apenas 15 días después con ayuda de una prótesis y continuó tocando el acordeón.