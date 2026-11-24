Se enfría el boom de Anthropic: sus acciones caen por debajo del precio de su OPI. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shuttestock)

Las acciones de Anthropic PBC cayeron hasta casi 9 por ciento por debajo de su precio de salida a bolsa de 83 dólares, lo que anuló las ganancias de los inversores que apostaron fuertemente por el debut récord del laboratorio de inteligencia artificial la semana pasada.

Los títulos redujeron su caída inicial a 2.4 por ciento y cotizaron en 81.04 dólares cada uno a la 13:18, tiempo de Nueva York, este martes, en medio de un retroceso generalizado en los mercados de valores, que registraron un fuerte repunte al comienzo de la semana. Anthropic rompió su precio de salida a bolsa en las operaciones previas a la apertura y llegó a caer hasta los 81.28 dólares.

Las acciones de la compañía dirigida por Dario Amodei mostraron volatilidad desde que comenzaron a cotizar la semana pasada. Subieron brevemente por encima de los 115 dólares en su debut el jueves, antes de caer durante dos jornadas consecutivas.

La caída del martes ocurrió un día después de que tanto el índice S&P 500 como el Nasdaq 100 registraran su mayor alza desde abril de 2025, tras la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia Corp. Esta decisión provocó un aumento de 31% en las acciones del fabricante de chips e impulsó un repunte generalizado en los títulos del sector de inteligencia artificial.

Acciones de Anthropic no se desmoronarán

Sin embargo, las acciones de Anthropic fueron de las pocas expuestas al sector que cayeron el lunes. El título cerró la jornada con una baja de 1.4 por ciento, en contraste con la tendencia alcista general, pues los inversores optaron por otras acciones vinculadas a la IA. Los 30 integrantes del Índice de Semiconductores de Filadelfia ganaron al menos 3 por ciento, y más de la mitad registraron aumentos de 14 por ciento o superiores.

“Anthropic puede estabilizarse y no creo que vaya a desmoronarse en absoluto, porque existe demanda para todas estas empresas relacionadas con la IA y algunos inversores lo verán como una oportunidad si llega a caer”, dijo Tim Ghriskey, estratega sénior de cartera en Ingalls & Snyder.

Aunque algunos inversores se mostraron descontentos con que los bancos suscriptores de Anthropic ejercieran de inmediato la denominada opción de sobreasignación, que ya no podrán utilizar para respaldar las acciones si caen por debajo del precio de la OPI, “lo superarán rápidamente y se centrarán en la evolución de las acciones a partir de ahora”, dijo Ghriskey.

Según informó Axios este martes, con base en fuentes anónimas, algunos empleados de Anthropic y OpenAI consideran que los modelos de IA aún no publicados de estas compañías son demasiado potentes para lanzarse de forma segura. Un portavoz de OpenAI declaró a Axios que la empresa adoptó nuevos requisitos de seguridad, mientras que un representante de Anthropic afirmó que la responsabilidad de la compañía comienza con el entrenamiento.

La preocupación por el ritmo de gasto en esta tecnología controvertida sacudió las acciones antes de la salida a bolsa de Anthropic, incluso mientras los banqueros se esforzaban por elevar la cantidad de dinero recaudada en el debut del fabricante del chatbot Claude por encima de la cifra récord de SpaceX. La salida a bolsa de Anthropic registró una sobredemanda muy superior a la oferta, con solicitudes por más de 500 mil millones de dólares, lo que se tradujo en una recaudación de 119 mil 500 millones de dólares para la empresa y sus siete cofundadores.

La salida a bolsa de Anthropic dejó sin acciones a más de la mitad de los inversores institucionales que participaron en las solicitudes, con una distribución muy desequilibrada hacia los inversionistas estadounidenses, según informó Bloomberg News. Alrededor de mil 200 inversores institucionales realizaron pedidos, de acuerdo con fuentes cercanas al asunto.

“El próximo mes se trata de una operación que sigue el calendario”, afirmó David Mazza, director ejecutivo de Roundhill Investments. Se prevé que hasta 303 millones de acciones en manos de directivos y empleados de la empresa salgan a la venta el 15 de diciembre, según el folleto informativo, como parte de la liberación gradual de títulos que la compañía mantuvo durante todo el año. Asimismo, en diciembre, índices como el Nasdaq 100 podrían incorporar acciones de Anthropic, lo que provocaría una oleada de compras por parte de fondos de inversión.

“A corto plazo, la demanda del índice gana esa batalla, porque los compradores pasivos se ven obligados a actuar y los vendedores que buscan liberar liquidez no”, dijo Mazza. “La caída por debajo de los 83 dólares parece más una bajada pasajera que el inicio de una tendencia bajista significativa”.

La rápida adopción de productos como Claude Code, el agente de codificación de Anthropic para desarrolladores de software, y los ingresos anuales de la compañía, que alcanzaron los 81 mil millones de dólares a finales de octubre, conformaron un argumento de venta muy convincente. Esto ayudó a los inversores a pasar por alto los gastos comprometidos por la compañía, que se acercaban a los 901 mil millones de dólares hasta 2045.