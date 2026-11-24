México cuenta con 10 millones de dosis de vacunas contra el sarampión. (Fotos: EFE)

México dispone de 10 millones de vacunas contra el sarampión y registra ya solo 12 casos activos, todos en Chiapas, informó este martes el secretario de Salud, David Kershenobich, a una semana de que el país perdiera su certificación como libre de transmisión endémica de la enfermedad por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El secretario invitó a la población a vacunarse y atribuyó el descenso de los contagios a la participación en la campaña de inmunización.

Una semana antes, el Gobierno de México había reportado 14 casos activos, 12 en Chiapas y dos en Quintana Roo.

“Actualmente ya nada más tenemos 12 casos activos y nada más en un solo estado que es Chiapas. Eso da la tranquilidad de que hemos logrado avanzar en forma muy importante”, dijo Kershenobich en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuántas vacunas contra el sarampión se han aplicado en México?

La Secretaría de Salud informó el 13 de noviembre que el país había aplicado 40.9 millones de dosis y alcanzado una cobertura de vacunación del 90 por ciento, con la meta de llegar al 95 por ciento en los tres meses siguientes.

En el punto más alto del brote, México registró 1,314 casos en una semana.

El brote comenzó en febrero de 2025 y acumuló 20,728 contagios confirmados y 50 muertes hasta el 19 de noviembre de 2026, según la Secretaría de Salud, y con el estado de Chihuahua como epicentro, ya que concentró 21 de las defunciones.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció el 17 de noviembre que México había perdido la certificación después de que una comisión regional de expertos documentara que el virus circuló de forma continua en el país durante al menos 12 meses.

Kershenobich dijo que el gobierno preveía la decisión y confió en recuperar pronto la certificación, aunque advirtió que persiste la posibilidad de brotes importados.