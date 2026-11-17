Las tasas de vacunación contra diversas enfermedades, entre ellas sarampión, han disminuido tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. (AP).

México y Estados Unidos perdieron su estatus de país libre de sarampión, según informaron funcionarios internacionales de salud, ya que el virus altamente contagioso, que antes solo se estudiaba en los libros de texto de medicina, se ha propagado, principalmente entre las personas no vacunadas, al ritmo más alto en más de 30 años.

En nuestro país resurgió la enfermedad tras un brote masivo en de Chihuahua. Bolivia también perdió dicho estatus.

La declaración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene escasas implicaciones prácticas y es en gran medida simbólica, pero marca un giro radical en una enfermedad que había estado controlada en gran medida gracias a décadas de avances científicos.

También puede interpretarse como el inicio de una era en la que las enfermedades del pasado se convierten en problemas mortales para el mundo moderno.

“La eliminación del sarampión no es un trofeo que se gana una vez y se guarda en un estante”, dijo el Dr. Jarbas Barbosa, director de la OPS, en una conferencia de prensa. “Es un logro que debemos salvaguardar cada día cerrando las brechas de inmunidad y asegurándonos de llegar a todas las comunidades”.

La OPS espera que Estados Unidos, Bolivia y México presenten planes “en las próximas semanas” sobre cómo cada país intentará detener la transmisión durante al menos un año y recuperar el estatus de país libre de sarampión, dijo el Dr. Daniel Salas, director ejecutivo de inmunizaciones de la organización.

¿Qué se sabe de los nuevos brotes de sarampión?

El sarampión se ha propagado por todo el continente americano desde 2024. Los brotes en Norteamérica comenzaron en comunidades menonitas muy unidas y desde entonces se han extendido a zonas con bajas tasas de vacunación. El año pasado, Canadá perdió su estatus de país libre de sarampión por primera vez desde 1998.

Las autoridades sanitarias internacionales consideran que el sarampión está erradicado cuando el virus no se propaga localmente entre los residentes. Esta designación depende de si una única cadena de transmisión del sarampión se ha mantenido ininterrumpida durante al menos 12 meses.

Las tasas de vacunación contra diversas enfermedades han disminuido tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Y, al ser una de las enfermedades infecciosas más conocidas, se preveía que el sarampión sería una de las primeras enfermedades prevenibles mediante vacunación en reaparecer cuando las campañas de vacunación se vieran afectadas.

Eso significa que es probable que otros sigan el ejemplo, según algunos expertos. “Puede ser una señal de alerta temprana para otras cosas”, dijo la Dra. Susan Kansagra, directora médica de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales.

Brote de sarampión: Tasas de vacunación disminuyen y los casos aumentan

Las vacunas contra el sarampión han frenado de forma segura la propagación del virus en Estados Unidos durante 30 años.

Según los expertos, se necesita una tasa de vacunación comunitaria del 95 % para prevenir brotes. Sin embargo, a medida que menos padres vacunan a sus hijos y los líderes federales siembran dudas y confusión sobre la importancia de vacunarse, el virus se ha afianzado en comunidades de todo Estados Unidos.

Todos los estados, excepto tres, han reportado al menos un caso confirmado de sarampión este año.

Los últimos dos años han sido los peores en una generación en Estados Unidos, con más de 7 mil casos y 11 fallecimientos. Casi todas las personas afectadas no estaban vacunadas o no informaron si lo estaban. Más del 10 % de los infectados requirieron hospitalización.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

La enfermedad suele comenzar con fiebre alta, seguida de una erupción cutánea característica que empieza en la cara y el cuello.

La mayoría de las personas se recuperan, pero es una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños, según la Organización Mundial de la Salud.

Las complicaciones graves, como la ceguera y la inflamación cerebral, son más frecuentes en niños pequeños y adultos mayores de 30 años.

En Estados Unidos se han notificado diez muertes relacionadas con el sarampión este año. Las autoridades sanitarias no han facilitado información detallada sobre cada fallecimiento, pero al menos cinco de las víctimas eran niños.

El número de muertes por sarampión este año es superior al registrado en cualquier año anterior en más de tres décadas.

Y Estados Unidos está experimentando su peor año en cuanto a casos de sarampión desde 1991.