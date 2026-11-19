El propulsor de Starship explotó durante una prueba en Texas y días después sus restos llegaron a las costas de Tamaulipas.

SpaceX, la compañía aeroespacial del magnate Elon Musk, rechazó este jueves las denuncias de que el lanzamiento del cohete Starship la semana pasada haya dejado cientos de escombros en una playa del norte de México.

En un comunicado -en la plataforma X- la empresa aseguró que está en contacto con el Gobierno de México y que sus socios sobre el terreno han encontrado “muy pocos” escombros del cohete en la costa.

“Nuestros socios sobre el terreno nos informaron que han encontrado muy pocos escombros en sus recorridos por la playa, y que no está claro que lo poco que han hallado provenga de operaciones de SpaceX”, señaló el escrito.

A su vez, la compañía aseguró que la mayoría de las publicaciones en redes sociales que hablan de escombros y daños generalizados son “invenciones o buscan engañar de forma deliberada”.

El comunicado llega días después de que la autoridad ambiental mexicana exigiera a SpaceX hacerse responsable de los residuos que dejó la explosión del propulsor del cohete Starship, el pasado 13 de noviembre, tras una prueba en el sur de Texas.

Hallan más de mil 500 restos de Starship en playa de Tamaulipas

En un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que sus inspectores se han dedicado a recolectar los fragmentos del recubrimiento interno del propulsor de SpaceX.

A su vez, la organización Conibio Global informó que había contabilizado más de mil 500 piezas, mientras que activistas señalaron que se trata de “fragmentos muy grandes, en su mayoría de plástico y capaces de soportar temperaturas muy altas”.

La Profepa indicó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la organización Conibio Global comenzaron a recolectar los residuos, que serán asegurados por la procuraduría.

Además, la entidad señaló que “se pedirá a la empresa que se haga responsable de ellos”.

Durante la prueba del viernes pasado, desde la ciudad corporativa de Starbase, cerca de la playa de Boca Chica, el propulsor del cohete explotó y los restos cayeron en el Golfo de México. Cuatro días después, aparecieron escombros en las costas tamaulipecas.

Se trató de la decimoquinta prueba del Starship, en la que SpaceX logró atrapar por primera vez la etapa superior del cohete con los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, tras un vuelo de veintidós horas y media.