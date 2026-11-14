(VIDEO) SpaceX logra histórica captura de Starship: Así regresó la nave de Elon Musk a la Tierra

Starship, el megacohete de SpaceX, regresa a su lanzadera para ser atrapado por la torre de lanzamiento tras un vuelo de prueba.

La nave Starship de SpaceX tuvo un triunfal regreso a la Tierra el sábado, al ser atrapada en el aire por unos gigantescos brazos mecánicos en el mismo lugar donde comenzó su viaje 22 horas antes.

Fue el gran final que Elon Musk y su equipo esperaban: la primera captura en la historia de una Starship que volvía volando desde el espacio. Pero, como el propulsor de primera etapa explotó poco después del despegue del viernes desde Texas, la empresa no logró su ansiada doble captura, que sigue siendo el objetivo para acelerar los viajes a la Luna y Marte.

Los restos permanecían en el Golfo de México, acordonados con boyas, y la nave espacial de acero inoxidable, con forma de bala, descendía en posición vertical hasta la plataforma de lanzamiento.

La dramática captura, digna de un relato de ciencia ficción, ayudó a eclipsar el fallido y desordenado intento con el propulsor. Las cámaras recorrieron la nave de arriba abajo al tiempo que quedaba suspendida muy por encima del suelo, sostenida por los brazos de la torre de lanzamiento.

“¿Pueden creerlo?”, gritó el comentarista de SpaceX Dan Huot, alargando cada palabra. “¡Mírenla! ¡Cariño, está de vuelta!”

Al calificarlo como un “día épico”, Musk subió más tarde a la torre de lanzamiento para grabar video de cerca con su teléfono. Incluso abrazó la nave espacial.

“Se ve genial”, indicó a través de X.

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Poco después, Musk felicitó a su “increíble equipo”. Funcionarios de SpaceX señalaron que la captura del sábado demuestra la reutilización total de Starship, lo cual es crucial para un reciclaje rápido y de bajo costo. Aunque la recuperación del propulsor del viernes fracasó, la empresa ya había logrado tres capturas previas de propulsores, lo que valida la técnica.

La NASA celebró la noticia este sábado. La agencia espacial paga miles de millones de dólares para que Starship alunice con astronautas de Artemis más adelante en esta década y ayude a construir una base lunar permanente. Las ambiciones de Musk son aún mayores: quiere lanzar una flota de Starships para construir una ciudad en Marte.

“Fue casi magia”, escribió en X el administrador de la NASA, Jared Isaacman. “Sumando más creyentes cada día... un paso más cerca de (emojis de la Luna y la bandera de Estados Unidos)”.

El cohete más grande y potente del mundo —un coloso de 124 metros (407 pies)— despegó a última hora de la tarde del viernes desde la base Starship de SpaceX cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Tras separarse limpiamente de su propulsor antes que las cosas se torcieran, la nave de la etapa superior se elevó hasta la órbita y liberó 26 satélites Starlink avanzados.

Starship continuó dando vueltas alrededor del mundo a 265 kilómetros (165 millas) de altura, con vistas en directo de sí misma y de la Tierra transmitidas mediante Starlink. La nave completó 14 vueltas alrededor de la Tierra, superando con creces la misión anterior, que dio de una a dos vueltas.

Fue el 15to vuelo de SpaceX de una Starship a escala real desde 2023 y apenas su segundo viaje a la órbita.

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SpaceX informó que todos los elementos de la nave, incluido su vital escudo térmico, parecían haber funcionado bien.

En cuanto al propulsor, Kate Tice, de SpaceX, explicó que sus motores dejaron de impulsar demasiado pronto durante el descenso. El sistema de guiado del propulsor detectó que no estaba en la posición correcta e inició automáticamente el desvío hacia el agua y la autodestrucción. Los ingenieros aún investigan la causa.

SpaceX espera comenzar a lanzar Starships desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en los próximos meses. Ese es el punto de partida de la próxima misión Artemis de la NASA, que no alunizará y permanecerá en órbita alrededor de la Tierra para practicar con el módulo de alunizaje.

Los cuatro astronautas de Artemis III intentarán acoplar su cápsula no sólo con Starship, sino también con Blue Moon, de Blue Origin. Las dos compañías se alternarán para llevar tripulaciones a la superficie lunar. La NASA apunta a que, en una fecha tan próxima como 2028, Artemis IV realice el primer alunizaje de la humanidad desde la era Apolo, hace más de medio siglo.