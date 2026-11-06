¿Elon Musk dirá adiós a la Cybertruck? Tesla reducirá su producción por bajas ventas

Tesla reducirá la producción de su controvertida camioneta Cybertruck el próximo año, según anunció su director ejecutivo, Elon Musk, lo que sugiere que este modelo de bajas ventas podría desaparecer gradualmente a medida que la compañía se reorienta hacia la tecnología de conducción autónoma y la inteligencia artificial.

La producción en su planta de Texas disminuirá a mediados de 2027 para liberar capacidad para el vehículo autónomo Cybercab, según anunció Musk este viernes en una publicación en redes sociales. No quedó claro de inmediato si la producción del Cybertruck se trasladaría a otra fábrica o si se suspendería por completo. Tesla no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios adicionales.

El anuncio de Musk supone el último revés para la controvertida camioneta eléctrica, que no ha alcanzado las previsiones de demanda y ha sufrido varias retiradas del mercado. Bloomberg News informó a principios de este año que las ventas se habían mantenido gracias a las compras realizadas a otras empresas de Musk, en particular a SpaceX.

Este vehículo de diseño anguloso y poco convencional ha generado opiniones encontradas desde que Musk presentó el primer prototipo en 2019. Tesla comenzó a fabricarlo en su planta cerca de Austin en 2023, cuando Musk estimó que Tesla podría producir más de 250.000 unidades anuales, dependiendo de la demanda. En su primer año, vendió menos de una sexta parte de esa cantidad.

Si se retira el Cybertruck del mercado, Tesla intensificará su estrategia de eliminar los modelos más caros y de menor venta de su ya reducida gama. A principios de este año, el fabricante de automóviles descontinuó sus costosos Model S y X. La gran mayoría de sus ventas provienen del SUV Model Y y del sedán Model 3.

Las acciones de Tesla subieron 1.9 por ciento a las 8:28 de la mañana, antes de la apertura de la sesión bursátil en Nueva York, recuperándose modestamente tras varios días de descensos después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

En los últimos trimestres, Tesla ha restado importancia a su negocio principal de automóviles, y los inversores han ignorado en gran medida los resultados de ventas, mientras Musk se centra en líneas de negocio futuristas como la IA, la robótica y los vehículos autónomos. Un elemento clave de este esfuerzo es el Cybercab, un coche de dos plazas sin volante ni pedales.

La compañía comenzó a producir el modelo en la fábrica de Austin este año y recientemente lo lanzó al público a través del servicio de robotaxis de Tesla. El Cybercab ya está bajo escrutinio: los reguladores de seguridad automotriz de Estados Unidos están investigando el proceso y los datos técnicos en los que Tesla se basó para autocertificar que los vehículos cumplían con todas las normas federales de seguridad.