Ataque a Binance: Así fue el mayor criptohackeo de la historia estimado en 6 mil 300 millones de dólares

El bitcoin cayó por debajo de los 77 mil dólares tras darse a conocer el ataque cibernético a Binance.

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, sufrió el mayor hackeo de la historia del sector, un nuevo golpe a los esfuerzos por llevar los activos digitales al mercado masivo.

Binance Holdings dijo el viernes que el incidente afectó fondos por 6 mil 300 millones de dólares, de los cuales 3 mil millones de dólares en criptomonedas fueron congelados, y que suspendió todos los retiros mientras trabaja con las autoridades y completa una revisión de seguridad. Se espera que los retiros se reanuden el domingo, dijo la cofundadora Yi He en una publicación en X.

La empresa cubrirá todas las pérdidas y “los fondos de los usuarios están seguros”, dijo.

La vulneración supone un revés para un sector que está madurando y busca expandirse hacia las finanzas tradicionales. Hasta ahora, el mayor hackeo de criptomonedas conocido públicamente había ocurrido en la plataforma Bybit en febrero de 2025, cuando los atacantes se llevaron casi 1.500 millones de dólares en tokens.

Episodios anteriores de robos y fraude en gigantes de las criptomonedas que terminaron colapsando, como FTX y Mt. Gox, sentaron las bases para prolongados mercados bajistas, golpes que el sector ha intentado dejar atrás en la nueva era de claridad regulatoria para las criptomonedas prometida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hackeo a Binance golpea el precio del bitcoin

El bitcoin, la mayor criptomoneda, cayó tras conocerse el ataque a Binance y bajó de 77 mil dólares por primera vez en más de un mes. Más tarde recortó las pérdidas durante la jornada asiática y cotizaba en torno a 78 mil 400 dólares a las 14:45 en Singapur.

La firma de inteligencia blockchain TRM Labs dijo que Corea del Norte estuvo detrás del robo, al que calificó como “el mayor robo de criptomonedas jamás registrado”.

“TRM atribuye el ataque a TraderTraitor, la unidad de hackers de élite de Corea del Norte, basándose en sólida inteligencia dentro y fuera de la cadena de bloques”, dijo la firma. “Emitimos esta evaluación con un alto grado de confianza”.

Para los fieles de las criptomonedas, que venían disfrutando de un repunte de precios de dos meses, el incidente de Binance supone una noticia poco bienvenida.

Los rumores sobre el hackeo “definitivamente estaban haciendo bajar los precios de las criptomonedas”, dijo Fredrick Collins, director ejecutivo y cofundador de la plataforma de datos de criptomonedas Velo Data. “Binance es un gigante tan grande en el mundo de las criptomonedas que cualquier golpe a la confianza en la empresa es un golpe a la confianza en el sector en su conjunto, especialmente porque la gente ya estaba nerviosa por las crecientes capacidades cibernéticas de la IA”.

¿Cómo ocurrió el hackeo a Binance y cómo se movió el dinero?

Los hackers parecen haber aprovechado la forma en que Binance autoriza las transacciones, según TRM. Al parecer, obtuvieron acceso a los sistemas de la plataforma y utilizaron software interno para autorizar transferencias a través de 10 cadenas de bloques diferentes, incluidas Bitcoin y Ethereum, dijo.

Binance dijo que el incidente podría estar relacionado con la computadora portátil comprometida de un ingeniero de software. “No hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras”, dijo la empresa.

Un fondo de emergencia de seguros y reservas de Binance llamado Secure Asset Fund for Users (SAFU) fue creado en 2018 para servir como respaldo para los clientes en “situaciones extremas”, según la plataforma. El SAFU generalmente se mantiene en torno a mil millones de dólares, aunque en el pasado ha fluctuado en línea con los movimientos del mercado, dijo Binance en 2024.

Los dos mayores emisores de stablecoins dijeron que tomaron medidas para congelar las monedas desaparecidas. Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, dijo en una publicación en X que congeló más de mil 500 millones de dólares de la stablecoin “relacionados con un posible hackeo de la plataforma Binance”. Jeremy Allaire, quien dirige Circle Internet Group Inc., dijo que 800 millones de dólares de su moneda habían sido congelados en medio de “informes sobre un posible ataque que involucra a Binance”.

La confianza ya era frágil después de una serie de incidentes de seguridad relacionados con las criptomonedas. En los últimos meses, cientos de millones de dólares fueron sustraídos de Bitget, mientras que manipulaciones vinculadas a dispositivos Ledger también provocaron pérdidas de millones de dólares.

“Los atacantes están operando a una velocidad y escala sin precedentes”, pero “las herramientas para rastrear y seguir los fondos también operan a esa velocidad”, dijo Ari Redbord, jefe global de políticas de TRM Labs. “Los emisores de stablecoins congelan fondos en cuestión de horas. Los investigadores siguen los fondos entre cadenas en tiempo real”.

Hackeos cripto aumentan la volatilidad antes de las elecciones en EU

Los operadores ya se preparaban para una mayor volatilidad en el mercado de criptomonedas esta semana, con 11 mil millones en opciones que vencen el viernes. Esto ocurre días antes de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos de la próxima semana, cuando los demócratas podrían recuperar una o ambas cámaras del Congreso y abrir la puerta a un mayor escrutinio regulatorio del sector.

Los robos y las irregularidades en las plataformas de intercambio han sido una constante durante el ascenso de casi dos décadas de las criptomonedas, cuyo episodio más famoso fue el colapso de FTX, de Sam Bankman-Fried, en noviembre de 2022. En lo que sigue siendo quizá el hackeo más conocido, la plataforma japonesa de Bitcoin Mt. Gox fue atacada en 2011. Con el tiempo, los hackers robaron bitcoins que hoy estarían valorados en miles de millones de dólares. Mt. Gox terminó declarándose en quiebra.

“Es un enorme daño para las criptomonedas debido a los reiterados hackeos exitosos en el sector”, dijo Tian Zeng, director ejecutivo del fondo de cobertura de criptomonedas Third Eye. “El hecho de que sigan ocurriendo ataques hace que sea peligroso en una era en la que se lanzan nuevos modelos de IA cada dos semanas”.

El incidente de Binance ocurrió el mismo día en que Polymarket, una plataforma de contratos sobre eventos, suspendió durante una hora las operaciones en su mercado internacional después de decir que un proveedor externo de software había sido comprometido. Más de 700 usuarios de Polymarket perdieron 2.7 millones de dólares en fondos, dijo la plataforma de análisis blockchain Bubblemaps en una publicación en X. Un portavoz declinó comentar sobre las cifras.

Los recientes incidentes de seguridad no se han limitado a las empresas de criptomonedas. Daishin Securities, de Corea del Sur, reveló esta semana una filtración de datos que afectó a unos 38 mil clientes, y Mirae Asset Global Investments reportó un hackeo, según Yonhap. En Japón, hackers amenazaron el martes con divulgar datos de operadores que utilizan un servicio en la nube de GMO Internet Group para transacciones de divisas.