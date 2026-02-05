Bitcoin tropieza (una vez más): Cotiza debajo de 70 mil dólares por primera vez desde el triunfo de Trump

“En los niveles actuales, el bitcoin ha regresado a una zona que fue una fuerte resistencia entre marzo y octubre de 2024”, señaló Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercados de FxPro. (Bloomberg).

El bitcoin cayó por debajo de los 70 mil dólares, un nivel no visto desde hace 15 meses, a medida que un amplio sentimiento de aversión al riesgo se apoderaba de los mercados globales.

La mayor criptomoneda profundiza una espiral descendente que la ha llevado a perder más de un 44 por ciento desde el máximo registrado en octubre del año pasado.

El bitcoin llegó a caer hasta los 69 mil 821 dólares en las primeras operaciones del jueves en Nueva York y se mantiene cerca de los niveles más bajos desde la victoria electoral de Donald Trump a comienzos de noviembre de 2024.

“El mercado atraviesa actualmente una ‘crisis de fe’”, dijo Shiliang Tang, socio gerente de Monarq Asset Management.

Si bien las primeras etapas de la caída estuvieron impulsadas por liquidaciones específicas del mercado cripto, la presión reciente está vinculada a una tensión más amplia entre distintas clases de activos. En las últimas 24 horas se han liquidado posiciones alcistas por unos 722 millones de dólares en distintos tokens, según datos de Coinglass.

“Las liquidaciones han sido intensas, el sentimiento giró hacia la aversión al riesgo y la dinámica de precios está siendo impulsada más por mecánicas de balance que por narrativas”, dijo Wenny Cai, directora de operaciones de la plataforma de trading SynFutures. “Esto no indica el fin de la participación institucional, pero sí marca el fin de la complacencia”.

Los mercados entraron el miércoles en un período de ventas sincronizadas, en que el Nasdaq 100 descendió más del 2 por ciento y las pérdidas se extendieron a software, fabricantes de chips y otros segmentos sensibles a las tasas de interés. Las caídas bursátiles continuaron el jueves, con la mayoría de los índices de referencia en Asia y Europa en baja.

¿Cómo le va al ETF?

Sin embargo, a diferencia de los mercados accionarios, el bitcoin y otros tokens ya venían cayendo desde hace meses.

“El sentimiento en cripto se encuentra actualmente en miedo extremo, ya que el mercado ha sido golpeado durante la última semana”, dijo Andrew Tu, responsable de desarrollo de negocios del creador de mercado cripto Efficient Frontier.

“Si los 72 mil dólares no se sostienen para el bitcoin, es muy probable que visitemos los 68 mil dólares e incluso que volvamos a los mínimos de 2024 tras el rally inicial”.

Los flujos hacia los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin que cotizan en Estados Unidos siguen siendo volátiles. Tras registrar alrededor de 562 millones en entradas netas el lunes, más de 800 millones salieron de estos ETF en las dos sesiones siguientes, según datos compilados por Bloomberg.

El escepticismo sobre el papel de bitcoin como refugio seguro en momentos de estrés de mercado está creciendo. El token acumula una caída cercana al 20 por ciento en lo que va del año y el mercado cripto en su conjunto ha perdido más de 460 mil millones de dólares de valor en la última semana.

“En los niveles actuales, el bitcoin ha regresado a una zona que fue una fuerte resistencia entre marzo y octubre de 2024”, señaló Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercados de FxPro, en una nota publicada el jueves. “Esto explica el interés actual de los cazadores de gangas”.